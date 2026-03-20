Изменение подхода: подготовку ВСУ с международными партнерами переносят в Украину

Генеральный штаб ВСУ сокращает объемы подготовки украинских военных за рубежом и постепенно переносит большинство учений на территорию Украины. Такое решение связано с необходимостью повысить эффективность тренировок и уменьшить затраты времени на логистику.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин во время брифинга. По его словам, обучение в Украине позволяет военным получать актуальные знания непосредственно от бойцов с реальным боевым опытом.

Межевикин пояснил, что изменение подхода к подготовке связано с особенностями современной войны. В частности, инструкторы из стран-партнеров не имеют боевого опыта.

"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", — сказал Межевикин.

В то же время сокращение иностранных тренировок имеет и практические причины. Перенос учений в Украину позволяет быстрее адаптироваться к реалиям фронта и не тратить время на логистику.

В то же время от некоторых программ за рубежом отказываются из-за ограничений законодательства в странах-партнерах и непонимания отдельных боевых процессов.

Несмотря на это, полностью от международной подготовки Украина не отказывается. По словам Межевикина, она будет сохраняться в минимальном формате и с привлечением украинских инструкторов, которые имеют боевой опыт. В частности, на начало апреля запланированы инструкторские занятия с сержантами в Германии.

Отдельно он отметил роль Великобритании, которая одной из первых поддержала идею переноса учений в Украину.

"Великобритания – первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", – рассказал Межевикин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!