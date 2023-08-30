Блог | Изменения на войне: победу одержит тот, кто научится управлять армией дронов
Прорив дронів.
- 2023-й рік - останній рік у війні, коли обидві сторони намагались прорвати фронт зосередженням мас піхоти, танків та артилерії.
- Усі елементи прориву оборони: ізоляція району бойових дій, контрабатарейна боротьба, розмінування, мінування, просачування, ураження малих та одиночних цілей мають робити в першу чергу дрони за допомогою інших видів озброєння.
- Дрони це вже не засіб забезпечення військ. Це війська мають стати засобом забезпечення дронів, літаки, танки, піхота, артилерія - все це мають бути придатні до дронів сили.
- Дрони мають стати озброєнням кожного підрозділу - від відділення піхоти та саперів до командувача ОУВ, у кожному відділенні та вище мають бути посади операторів дронів та антидронних систем свого рівня.
- Великі армії мають підпорядковуватись у своїх діях можливостям дронів та антидронних систем, тактика людей має бути прив’язана до тактики дронів на усіх рівнях.
- Дрони та антидрони є одним цілим та мають застосовуватись комплексно, розвиватись та навчатись спільно.
- Великі генерали не зможуть добитися перемоги, якщо не почнуть дивитись на поле боя очима оператора дронів та антидронних систем.
- Дрони та антидронні системи мають стати новим родом військ, оскільки технологічні зміни відбуваються щомісячно, потрібна система, яка реагує на виклики майбутнього.
- Кількість не є вирішальною. Перемогу здобуде той, хто краще вибудовує організацію, забезпечення, планування, застосування та управління дронами та антидронними системами.
- Щоб знищувати ворожі армії та рятувати життя наших людей треба навчитися керувати армією дронів.
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