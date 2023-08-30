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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт

Блог | Изменения на войне: победу одержит тот, кто научится управлять армией дронов

Изменения на войне: победу одержит тот, кто научится управлять армией дронов

Прорив дронів.

  1. 2023-й рік - останній рік у війні, коли обидві сторони намагались прорвати фронт зосередженням мас піхоти, танків та артилерії.
  2. Усі елементи прориву оборони: ізоляція району бойових дій, контрабатарейна боротьба, розмінування, мінування, просачування, ураження малих та одиночних цілей мають робити в першу чергу дрони за допомогою інших видів озброєння.
  3. Дрони це вже не засіб забезпечення військ. Це війська мають стати засобом забезпечення дронів, літаки, танки, піхота, артилерія - все це мають бути придатні до дронів сили.
  4. Дрони мають стати озброєнням кожного підрозділу - від відділення піхоти та саперів до командувача ОУВ, у кожному відділенні та вище мають бути посади операторів дронів та антидронних систем свого рівня.
  5. Великі армії мають підпорядковуватись у своїх діях можливостям дронів та антидронних систем, тактика людей має бути прив’язана до тактики дронів на усіх рівнях.
  6. Дрони та антидрони є одним цілим та мають застосовуватись комплексно, розвиватись та навчатись спільно.
  7. Великі генерали не зможуть добитися перемоги, якщо не почнуть дивитись на поле боя очима оператора дронів та антидронних систем.
  8. Дрони та антидронні системи мають стати новим родом військ, оскільки технологічні зміни відбуваються щомісячно, потрібна система, яка реагує на виклики майбутнього.
  9. Кількість не є вирішальною. Перемогу здобуде той, хто краще вибудовує організацію, забезпечення, планування, застосування та управління дронами та антидронними системами.
  10. Щоб знищувати ворожі армії та рятувати життя наших людей треба навчитися керувати армією дронів.
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