'Изменит правила игры': Украина разрабатывает революционную систему ПВО вместо дефицитных и дорогих Patriot

Украина разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, которая может изменить подход к перехвату баллистических ракет. Речь идет о более дешевой альтернативе дорогим и дефицитным комплексам Patriot.

Реализацию проекта планируют в ближайшие годы. Об этом сообщает Reuters.

Украинская компания Fire Point, производитель крылатой ракеты Flamingo, ведет переговоры с европейскими партнерами по запуску новой системы ПВО до следующего года.

По словам представителей компании, это позволит создать более доступную альтернативу американским системам Patriot, которые становятся все менее доступными.

Соучредитель и главный конструктор компании Денис Штилиерман заявил, что главная цель – снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до менее чем 1 миллиона долларов. Сейчас для уничтожения одной цели системой Patriot часто требуется две или три ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

По его словам, достижение такой стоимости станет переломным моментом в сфере противовоздушной обороны. В компании планируют осуществить первый перехват баллистической ракеты до конца 2027 года.

Fire Point также ожидает одобрения правительства по инвестициям от ближневосточного конгломерата, который оценивает компанию в 2,5 миллиарда долларов. В случае согласования сделки это откроет новые возможности, в частности в сфере космических запусков и развития спутниковых технологий.

Украина, получив значительный опыт во время войны с Россией, стала одним из ведущих разработчиков недорогих оборонных технологий. Это позволяет украинским компаниям выходить на международные рынки на фоне роста глобальных расходов на безопасность.

В то же время традиционные системы ПВО остаются ограниченными в производстве. В частности, европейская система SAMP/T производится в относительно небольших объемах, а комплексы Patriot активно используются в разных регионах мира, что приводит к их дефициту.

Компания ищет партнеров среди европейских производителей для развития компонентов новой системы, в частности в сферах радиолокации, наведения ракет и систем связи. Среди потенциальных партнеров называют Hensoldt, Saab, Thales и Weibel.

Fire Point, основанная после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, уже является одним из крупнейших украинских производителей дальнобойных беспилотников. Ее ракета FP5, известная как "Фламинго", применялась для ударов по военным объектам на территории России на значительном расстоянии.

Кроме того, компания завершает разработку двух новых баллистических ракет. Меньшая ракета FP-7 с дальностью около 300 км может быть использована в ближайшее время и является аналогом американской системы ATACMS. Более крупная ракета FP-9 способна нести боеголовку массой до 800 кг на расстояние до 850 км и вскоре должна начать испытания.

Эксперты отмечают, что расширение использования баллистических ракет может существенно нагрузить системы противовоздушной обороны России. В то же время реализация новой системы ПВО до 2027 года считается амбициозной, но перспективной, учитывая высокий спрос на подобные решения в мире.

Отдельно рассматривается возможность инвестиций со стороны оборонной компании из ОАЭ, которая может приобрести 30% акций Fire Point за 760 миллионов долларов. Эта сделка также предусматривает создание инфраструктуры для запуска спутников с территории страны.

Параллельно компания получает запросы от стран Персидского залива на закупку беспилотников. Fire Point может производить до 2500 дальнобойных дронов в месяц для экспорта, однако для этого необходимо согласование украинского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская противовоздушная оборона в марте 2026 года перехватила более 90% ударных беспилотников, которыми Россия атаковала территорию страны. При этом враг существенно нарастил количество воздушных целей и применял комбинированные удары ракетами и дронами.

