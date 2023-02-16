Израиль передаст новую систему предупреждения о воздушной угрозе, разработанную специально для Украины

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в четверг, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе через три-шесть месяцев.

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Об этом сообщает издание Нaaretz. Это был первый визит израильского официального лица в Украину с начала российского вторжения.

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Коэн публично заявил, что Израиль разрабатывает систему предупреждения об воздушной угрозе для украинцев.

Кулеба сообщил, что ожидает от Израиля оказания оборонительной военной помощи его стране, и подчеркнул, что "то, что сейчас нужно Украине, — это победа. Без победы остальное не имеет смысла".

Кулеба поблагодарил Израиль за гуманитарную помощь, особенно израильские компании и израильских волонтеров, которые помогают Киеву, и подчеркнул, что "Израилю хорошо известен наш список военных потребностей, который также был направлен предыдущему правительству".

Коэн не использовал слова "война" или "Россия", но дважды заявил, что Израиль твердо стоит на стороне украинского народа.

Коэн добавил, что Израиль поддержит мирную инициативу президента Владимира Зеленского, которая будет представлена в ООН на следующей неделе по случаю годовщины российского вторжения, и подчеркнул, что Украина и Израиль являются партнерами в осуждении действий Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль выделит более 200 млн долларов на развитие медицинской инфраструктуры в Украине. Также он будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи и помогать Киеву с разработкой разумной системы раннего предупреждения.