Очень хорошие новости:

Видео дня

Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзеле на Каспийском море, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, порт использовался Россией и Ираном для перевозки нефти, зерна, а также вооружений и беспилотников.

По данным израильских военных, удар по порту Бендер-Энзели пришелся по военным кораблям, портовой инфраструктуре, командному центру и судоремонтному заводу.

***

Этим ударом Израиль захлопнул российское "окно в Азию" – важнейший логистический путь через Иран, связывающий РФ со странами Ближнего Востока, Южной Азии и Восточной Африки. Конечно, израильтяне там решали какие-то свои задачи, но фактически они тут отработали прежде всего в интересах Украины.

Очень хорошо, молодцы!