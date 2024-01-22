Израильские резервисты устроили 'мягкий протест' против выведения их из Газы: в ЦАХАЛ отреагировали. Видео

Группа резервистов ЦАХАЛ провела акцию протеста, призывая правительство принять более жесткий подход к войне. Они разместили на своих автомобилях баннеры с надписью "Нас тоже отпустили без разрешения" — прямая отсылка на то, что военные снизили интенсивность боевых действий против террористической группировки ХАМАС.

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Об этом пишет The Times of Israel. Израильское издание разместило видео одного из пользователей Х (Twitter), где видна колонна автомобилей, на которые подвешены сине-белые баннеры с надписями. Резервистов сняли, когда они на машинах ЦАХАЛа направлялись сдать свое снаряжение.

Командование Армии обороны Израиля считает, что действия резервистов являются нарушением и им не место в рядах сил обороны. По данному факту проводится расследование.

Израильские СМИ уверены, что за этими действиями стоит группа правых активистов. Недавно они провели кампанию, заявив, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "был хорошим для арабов".

Недавно OBOZ.UA писал о заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

Также мы сообщали, что 16 января террористы ХАМАС выпустили более 50 ракет из сектора Газа по южному городу Нетивот в Израиле. Эта атака стала самым масштабным ракетным обстрелом страны за последние несколько недель. Отмечается, что по меньшей мере 20 снарядов были перехвачены Железным куполом над территорией, а некоторые ракеты упали на город и соседнюю общину, нанеся разрушения.