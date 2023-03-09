''Извините, что ваши мужчины вынуждены защищать от нас'': пленные ''вагнеровцы'' передали ''поздравления'' украинским женщинам. Видео

Украинские защитники продолжают очищать нашу землю от российских захватчиков. На этот раз они захватили в плен "вагнеровцев".

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Преставители ЧВК передали "поздравления" украинским женщинам по случаю 8 марта. Ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах предстала пара наемников. Их лиц не было видно.

При этом оккупанты интересным образом поздравили украинок. Они заявили, что просят прощения за то, что мужчины украинских женщин сейчас не с ними, а вынуждены защищать свои половинки именно от россиян.

"Мы – ЧВК "Вагнер"! Дорогие украинки, поздравляем вас с 8 марта. Извиняемся за то, что ваши мужчины сейчас далеко от вас, так как им приходится защищать вас от таких как мы. Слава Украине!" – заявили оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал, как украинская сторона прощалась с российскими оккупантами перед обменом пленными во вторник, 7 марта. С захватчиками, которых меняли на наших защитников, пообщался представитель секретариата омбудсмена.

Также OBOZREVATEL писал, что Украина 7 марта вернула из российского плена 130 военных, среди которых – защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных оккупантов.

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