К позициям врага 200 метров: фотограф показал, как воюют бойцы 53-й бригады ВСУ. Фото

Несокрушимые воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха сдерживают российских оккупантов под Авдеевкой. Они держат позиции в иссеченной вражескими снарядами посадке, всего в 200 м от российских позиций.

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Несмотря на непрерывные обстрелы изо всех вооружений и калибров и почти непрерывное наблюдение вражеских дронов, украинские Герои, двум из которых едва исполнилось по 19 лет, вгрызаются в землю, чтобы удержать важный фланг, который не дает россиянам захватить Авдеевку. Впечатляющие фотографии с жуткой позиции показали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Это, пожалуй, одни из самых жутких позиций, на которых нам приходилось быть. Посадка в 200 метрах от врага, полностью иссечена и разбита артиллерией всех видов и калибров: так живут пехотинцы 53 бригады", – признаются фотографы, которые за более год полномасштабной агрессии видели и документировали немало страшных проявлений войны.

Мужчины из 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха, пунктом постоянной дислокации которой сейчас являются оккупированные Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, знают: чтобы выжить на этой передовой позиции, следует придерживаться четких правил, которые, как практически всегда бывает на войне, были написаны кровью.

"Добираться до позиций надо быстрым шагом, полем по грязи минут 40. Группой не более 2 человек, потому что, как сказали ребята, ради двух человек они (оккупанты) еще могут не "расчехлять" арту, а вот группу из трех или более человек – сто процентов начнут крыть. Ведь над позициями почти постоянно висят вражеские дроны, все передвижения отслеживаются", – говорится в сообщении на странице Либеровых.

Константин Либеров признается: больше всего его поразили двое 19-летних ребят, которые плечом к плечу с ненамного более старшими побратимами оказались здесь, на переднем крае. Они, несмотря на юный возраст, оказались настоящими мужчинами.

"Ребята откровенно удивляются, увидев меня. Говорят, что раньше к ним не приходили фотографы. А я удивляюсь, глядя на них. Совсем дети. Двое – пацаны девятнадцати лет, здесь, в месте, где, кажется, каждый сантиметр земли хочет тебя убить. Подписали контракт с ВСУ, как только исполнилось 18. Говорят, что не могли оставаться в стороне... В свои 19 лет я был глуповатым студентом, которого ничего не волновало, разве где найти халтурку, чтобы было за что погулять с друзьями или сходить в ресторан с девушкой. А они – на "ноле" рискуют жизнью, борются за наше свободное будущее", – констатировал Либеров.

Увиденное вызвало у него ассоциации с фантастическим фильмом.

"Грязь, иссеченные ветки, окоп и молодые бесстрашные пацаны с бластером как в "Звездных войнах" пытаются посадить вражеский дрон. Когда с вражеской стороны замечается какое-то движение – ребята быстро собираются и открывают огонь из рпг. Командир просит его прикрыть, если начнут в ответ. После выстрела – быстро в укрытие", – описал Либеров будни украинских воинов на этой передовой позиции.

Защитники, уже год стоящие на пути российской орды здесь, в этой истерзанной посадке, видели и пережили многое. Однако они точно знают, зачем стоят здесь и ради чего ежедневно рискуют собственными жизнями.

"За этот год ребята видели многое. Несколько раз их посадку просто разбирали из "Пионов" и другой тяжелой арты. Однако они держат позиции мертвой хваткой, потому что это один из важных флангов, который не дает захватить Авдеевку", – говорится в сообщении на странице Либеровых.

Напомним, ранее Либеровы опубликовали тяжелые фото из стабпункта под Бахмутом. Там, неподалеку от несокрушимого города-крепости, украинские медики работают без передышки ради того, чтобы украинские воины, получившие ранения в боях с врагом, жили.