Кабмин поддержал законопроект о снижении призывного возраста в Украине: какие изменения предлагают и какие шаги будут дальше

Правительство утвердило законопроект, который вносит изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе. Эти изменения предусматривают сокращение предельного возраста, до которого граждане могут быть на учете, с 27 лет до 25 лет. В настоящее время этот законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Проект был одобрен вчера, 5 мая.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста, – написал Мельничук.

Инициативу по изменению в призывном возрасте предложили в Министерстве обороны Украины. Их обосновано тем, что большое количество граждан, отвечающих требованиям для военной службы, но не военнообязанных, не может быть привлечено в военную службу по призыву во время мобилизации. Кроме того, такие изменения позволят избежать дополнительных финансовых затрат, а также снизят нагрузку на медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить призывной возраст. Так, внесение в Государственную Думу России законопроекта о постепенном повышении призывного возраста может говорить о том, что Кремль не планирует применять полную мобилизацию в будущем.

Напомним также, что более 11% выехавших по системе "Путь" мужчин призывного возраста не вернулись в Украину. Больше всего беглецов зафиксировано из Волынской, Львовской и Тернопольской областей.

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