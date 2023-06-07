Кадыров похвастался новой техникой своих боевиков: среди нее были замечены китайские бронемашины. Фото и видео

Глава Чеченской Республики в составе РФ Рамзан Кадыров похвастался новыми военными автомобилями, закупленными для его группировки "Ахмат", которая участвует в войне в Украине. Среди техники заметили китайские броневики China Tiger.

Видео дня

На интересный образец оружия в руках кадыровцев обратил внимание Twitter-профиль Ukraine Weapons Tracker. Там отметили, что на кадрах, обнародованных главой Чечни, было замечено более 8 новых бронетранспортеров китайского производства China Tiger.

Эти броневики производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Они используются для военных нужд в странах Африки и Средней Азии.

А теперь, как видно из видео, китайские броневики поступили на вооружение кадыровцев, известных своими преступлениями во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Китай может уже очень скоро ощутить последствия такой "помощи" России – санкции от Запада не заставят себя долго ждать.

В то же время, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Поднебесная вряд ли стала бы себя так подставлять прямой продажей бронеавтомобилей Кадырову. Эксперт считает, что это могла быть перепродажа – например, из Таджикистана, где силовики используют эту китайскую технику.

"Однако, Кадыров раскрыл первый факт использования российскими силовыми структурами китайской военной техники. Думаю, если Пекину за это прилетит, Си лично "поблагодарит" Кадырова", – отметил обозреватель.

Напомним, в Соединенных Штатах призвали Китай хорошо подумать, прежде чем сделать выбор в пользу поддержки страны-агрессора России. В Вашингтоне отметили, что от этого выбора будет зависеть, в частности, международная репутация Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров предложил Путину отправить чеченские подразделения в Белгородскую область. По его мнению, это было бы "хорошим решением".

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