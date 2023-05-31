'Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину': Данилов ответил на угрозы главы Чечни Украины

Вместо того, чтобы угрожать Украине из-за атаки беспилотников по российской столице, главе Чечни Рамзану Кадырову стоило бы вспомнить, где находятся настоящие враги ичкерийского народа. Если Кадырову так не терпится кому-то мстить, пусть отомстит Москве и президенту РФ Владимиру Путину за столетия рабства, тысячи убитых и замученных россиянами на чеченской земле женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, реагируя на очередное сообщение Кадырова с угрозами в адрес Украины. Он напомнил, что Грозный вместе с мирными жителями равняли с землей не украинские танки, а российские, и помнящий об этом чеченский народ непременно напомнит и манкуртам, страдающим амнезией.

После атаки беспилотников на Москву 30 мая Кадыров привычно обвинил во всей Украине и начал угрожать "местью в полном смысле слова". Поэтому Данилов дал так называемому "лидеру Чечни" совет.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю столетия рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!" – отметил Данилов.

Накануне Кадыров начал угрожать Украине "местью в полном смысле слова" из-за ударов беспилотников по Москве. Он обвинил в атаке Украину и назвал запуск дронов "терроризмом".

Кадыров призвал объявить на территории РФ военное положение и "вместе смести всю эту террористическую шайку". В своем сообщении он размечтался об ударах "по местам скопления террористических лидеров, пока не останется мокрого места".

Также, в лучших традициях своего "Тик-ток-войска" "месть в полном смысле слова" Кадыров пообещал "скоро показать в зоне СВО".

Напомним, 30 мая в минобороны РФ пожаловались на атаку дронов, но попытались уверить в "успехах". Там полеты беспилотных летательных аппаратов над Москвой назвали "террористической атакой киевского режима". Также там выдали, что было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Оккупанты отчитались о якобы уничтожении всех БПЛА. При этом добавили, что три дрона подавлены радиоэлектронной борьбой, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. В целом, по данным ведомства Сергея Шойгу, до Москвы и области долетели 8 БпЛА, в то время как российские паблики сообщали про около 3 десятков дронов.