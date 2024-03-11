'Кайфую, что спасаю людей': боец 'Муха' из 93 ОМБр рассказал, как эвакуирует раненых квадроциклом

Комфортным такой способ эвакуации не назовешь: раненого укладывают на деревянные носилки и обездвиживают, все неровности дороги он буквально ощущает на себе. Но иногда это – единственный способ спасти жизнь. Как происходит эвакуация квадроциклом, рассказал боец 93 ОМБр Муха.

В новом сюжете проекта "Украинский Свидетель" – пилот квадроцикла с позывным "Муха" из 93 ОМБр "Холодный Яр". Он эвакуирует раненых собратьев на лиманском направлении.

Все зависит от степени ранения. Если тот в сознании, если он один и в сознании, то просто садится обратно. Если лежащий, то я вкладываю его на носилки, пристегиваю и еду на точку эвакуации. Там его встречает другой экипаж, на авто, который везет раненого уже на стабилизационный пункт", – рассказывает Муха.

Для эвакуации Муха использует Kawasaki 750. Его максимальная скорость – чуть более 100 км/ч. По грунтовой дороге квадроцикл может разгоняться до 35-50 км/ч.

Пилот забирает собратьев почти с "нуля", куда враг не достанет стрелковым оружием. "Иногда туда может прилетать артиллерия, могут летать дроны. Я работаю без автомата, он мне только мешает", – говорит "Муха".

Лучшая погода для эвакуации – туман и дождь. "Это моя безопасность. Самое сложное – когда грязь замерзает, едешь как по кирпичам. По относительно нормальной дороге я достаю место за тридцать минут, а если она замерзает, то бывает, что и полтора часа. Это без "трехсотых" (раненых), с "трехсотыми" еще сложнее", – говорит "Муха".

Муха вспоминает ночь, когда у него было около десяти выездов. Тогда он провел за рулем квадроцикла почти 24 часа.

"Энергетиков я не употребляю, могу только водички попить. Бывает, чувствуешь, что звезды сошлись, и ты можешь все. Тогда действуешь на адреналине и характере. Если не слезать с квадроцикла, то можно работать без еды и суток", – говорит водитель.

"Сначала я считал спасенных, а потом перестал. Я кайфую от того, что делаю. Спасать людей квадроциклом – лучшая работа в мире", – говорит Муха.