А давайте я зараз зроблю дещо, що мені самому не подобається.

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Але є питання, і треба відповіді.

Дзвоню я вчора увечері до представника Дніпровської МР, бо ми там заявку залишали на fpv та мавікі.

Кажуть - Ні, всі співробітники що проводили тендер - під слідством. Ми зараз нічого не закуповуємо.

Мда. А можна допомогти в іншому питанні? Бо потрібні невеликі трактори з ковшами щоб викопати бліндажі, в нас тут треба дуже срочно фортифікуватись з урахуванням ситуації на лінії, а техніки критично не вистачає.

- Ні, співробітники що надавали такі послуги теж під слідством, тому такі послуги ми не можемо надати.

І тут я приах*їв.

Дніпро завжди підтримував ЗСУ на Донецькому напрямку. Це було раніше місто, куди завжди можна було прийти та попросити допомоги, і там старалися тобі допомогти. А тепер, в ці складні часи ця лавочка закрилася.

Як я відношусь до Боріса Філатова? Та так же як більшість. Але що мені тепер робити? Копати фортифікації моралізаторством? Роздати бійцям замість мавиків ссилки на пости яка там в ДніпроМіської Раді коррупція?

Ви ж розумієте, що якщо десь працювала функція підтримки ЗСУ, то дії слідчих органів не повинні саботувати цю допомогу, бо шкода яку вони приносять, може бути набагато гірша за корупційні ризики?

Я є*у, то блд на "арчере", "М-так", та у виробників дронів підприємства НАБУ та ДБР блокують, то зараз заблокували роботу найбільшого по допомозі ДМР на цьому напрямку. У вас с*ка взагалі війни немає, бо це не ваші співробітники гинуть від таких ах*єнних рішень? Може пора вже передивитись ваше бронювання?

І ось в мене є сьогодні питання. До кого мені йти зараз за дронами та технікою? Ау, НАБУ, ДБР, я бачив які машини стоять біля ваших будівель, ви там явно не останній х*р без солі поїдаєте в ці складні часи. Чи можу я заявки відправляти до вас напряму? Дуже радий буду побачити відповідь в короткі строки, бо зима близько і фортифікації самі себе не викопають.