'Как показала история': прокурор МКС оценил, может ли Путин оказаться на скамье подсудимых в Гааге

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан обсудил перспективы привлечения российского диктатора Владимира Путина в суд и привел исторические примеры подобных случаев. Он также отметил, что Монголии придется объяснить игнорирование ордера МКС во время визита Путина в страну 2 сентября.

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Об этом Карим Хан сказал в интервью BBC. Он выразил уверенность, что кремлевский диктатор рано или поздно должен оказаться под арестом.

Прокурор рассказал, что украинская сторона обратилась к нему с просьбой приступить к расследованию против России еще в 2021 году во время встречи с генпрокурором Украины. Тогда Хан отметил, что не имел достаточно ресурсов и имел много других обязанностей, поскольку недавно вступил в должность прокурора МКС. Кроме того, он не верил, что Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.

"Но когда они это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я был на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и Львовой-Беловой, применить всю суровость закона было несложно, – сказал Хан.

О визите Путина в Монголию 2 сентября он отметил, что Улан-Батор должен объяснить, почему ордер МКС был проигнорирован и почему Путин не был арестован.

"Переговорный процесс на уровне суда продолжается. Судьи могут дать свои рекомендации, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего прогнозировать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – сказал он.

Хана также спросили, верит ли он, что когда-нибудь Путин предстанет перед судом в Гааге. Прокурор МКС вспомнил пример Югославии, отметив, что сначала люди смеялись, когда трибунал требовал ордера на арест Радована Караджича, Ратко Младича и Слободана Милошевича.

"Как показала история, эти люди, имевшие в прошлом большую власть в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что вздумается, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", – отметил Карим Хан.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Украины заявили, что Монголия, не выполнившая ордер МКС на арест российского диктатора Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику уйти от правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

В Европейском Союзе ранее заявили, что ожидают от Монголии исполнения обязательств по ордеру ареста Путина. Правозащитники Human Rights Watch заявили, что Улан-Батор должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он заедет в страну.

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