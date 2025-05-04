Как правильно пользоваться телефоном на боевой задаче: советы для военных

В условиях войны мобильный телефон может стать дополнительным источником риска. Минимизировать его и обезопасить себя и побратимов можно, соблюдая правила безопасного использования гаджетов.

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О них рассказали в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Соблюдение этих правил, подчеркнули в Страткоме, может в прямом смысле сохранить жизнь мобилизованным защитникам.

Среди рекомендаций относительно того, как правильно пользоваться телефоном на воинской службе, в Страткоме отдельно выделили советы по его физическому сохранению. Да, следует обеспечить защиту смартфона от механических повреждений, влаги и пыли с помощью надежного чехла.

С собой мобилизованным советуют иметь зарядные устройства: блок и кабели быстрой зарядки, а также пауэрбанк. Их лучше держать в отдельном чехле.

Очень важно минимизировать использование смартфона, ведь на военной службе это устройство без преувеличения может стать угрозой для жизни. Если не пользоваться гаджетом вообще невозможно, пользование им советуют свести к необходимому минимуму: совершать звонки или выходить в интернет только при крайней необходимости и "только с разрешения командира и в определенном им месте".

Не менее важно правило – выключать звук вызова, а также держать смартфон в режиме "авиаполета" или вообще выключенным в то время, когда не планируете им пользоваться.

Также следует выполнить геолокацию, Wi-Fi и Bluetooth, чтобы избежать передачи телефоном информации о вашем местоположении во время службы

Следует также более надежно защитить устройство от несанкционированного включения. Выберите надежный пароль, в идеале в нем должны сочетаться прописные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Сочетание пароля с графическим ключом, PIN-кодом, отпечатком пальца и сканированием лица усилит защищенность устройства.

Как уже отмечалось, важно свести пользование мобильным телефоном к необходимому минимуму. Желательно настроить устройство так, чтобы оно принимало звонки и сообщения только от выбранных лиц.

Пользоваться следует защищенными мессенджерами, например Signal или WhatsApp, они должны стать альтернативой обычным звонкам по мобильной сети.

Рекомендуется также либо полностью отказаться, либо значительно ограничить использование соцсетей. Запрещено публиковать информацию о своем местонахождении и выкладывать фото с военной службы.

Также необходимо обязательно иметь с собой наушники.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 мая для бывших ограниченно годных обновили программу подготовки.

Главное нововведение – уменьшение срока обучения с 45 суток до одного месяца и снижение интенсивности физической нагрузки. Также для этой категории будут формироваться отдельные подразделения, взводы или роты, где будут проходить подготовку только военнослужащие с похожим статусом. Это должно облегчить организацию учебного процесса и учитывать состояние мобилизованных.

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