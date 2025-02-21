Обкатка танков и виртуальная реальность: какие новинки появились в программе подготовки мобилизованных

В военных учебных центрах, где осуществляется подготовка новобранцев для Сил обороны Украины после мобилизации, началось внедрение пятой редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Что учитывает данная программа и чем она отличается от предыдущих, читайте в материале OBOZ.UA.

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Много стрельбы и обкатка танками

В первые дни полномасштабного российского вторжения никакой особой базовой подготовки для добровольцев и мобилизованных не существовало. Не до этого было.

"Подготовка была, так сказать, "с колес", в процессе службы. Очень много внимания уделялось огневой подготовке: стреляли из пистолетов, АК, пулеметов (в том числе тяжелых пулеметов), РПГ и даже "Джавелинов". Учились штурмовать помещения. Тактическая медицина – это жизненно необходимо. Тактика. Ну и еще физподготовка", – рассказывает OBOZ.UA сержант ВСУ Вадим Шевчук, который пошел в армию добровольцем 24 февраля 2022 года (потом он некоторое время служил в ТЦК, а сейчас, после ротации, опять проходит БОВП, теперь по программе).

Уже весной 2022 года, после того как враг был изгнан из ряда областей Украины и ситуация стала менее критической, рекруты после мобилизации начали проходить полноценную базовую общевойсковую подготовку. Благо военных учебных центров в Украине достаточно. За основу были взяты старые программы, по которым обучались солдаты и курсанты в мирное время.

Эти программы постоянно усовершенствовались, появлялось что-то новое, отсеивалось ненужное. Ну кому, например, сейчас нужна строевая подготовка или зубрежка уставов? Тем более если на все прохождение программы БОВП рекруту давалось всего лишь 30 дней.

"Я был мобилизован в июле 2024 года и обучался по третьей редакции базовой подготовки. Огневая – само собой. АК, чешский "Чезет", там на мушке светящаяся точка для ночного боя. Пулемет, РПГ. Тактическая медицина. Тактика – передвижение в бою, действия в обороне, наступлении, штурм окопов. Инженерная подготовка – учились окапываться, преодолевать заграждения. Топография. В том числе изучали артиллерийские азимуты – для эффективного взаимодействия с артиллерией. Морально-психологическая подготовка. Бежишь через шатающийся туннель, ползешь под колючей проволокой. Самое интересное – обкатка танком: ты сидишь в окопе, а на тебя танк едет. Потом, после БОВП, я еще два месяца проходил специальную подготовку – по военно-учетной специальности я командир взвода мотострелков, но это уже другая история", – рассказывает OBOZ.UA лейтенант ВСУ Константин Водолажский.

По его словам, кстати, особой физической подготовки у них не было. "Посчитали ненужным. Мол, за месяц Рэмбо из нас все равно не сделать. Да и у многих мобилизованных возраст уже не тот", – говорит офицер.

Рекруты будут смотреть фильмы виртуальной реальности

С 1 ноября 2024 года базовую общевойсковую подготовку для мобилизованных усилили – с тех пор она составляет 1,5 месяца. Из этого времени 41 сутки выделены на занятия, 6 – на отдых и один день – на административные вопросы. Итого общий объем подготовки составляет 372 учебных часа. Программа обучения включает четыре блока:

– ознакомительный курс (теоретическая подготовка) – 8 часов;

– курс индивидуальной практической подготовки – 107 часов;

– обучение боевым действиям в составе подразделения (боевое слаживание) – 209 часов;

– комплексные тактические занятия – 48 часов.

В эту расширенную уже четвертую программу добавили изучение основ применения БПЛА, окопных средств радиоэлектронной борьбы, а также усилили тактико-огневую подготовку и изучение основ разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания. То есть попытки сделать из рекрутов каких-никаких Рэмбо в программе все-таки имеются.

С 10 февраля 2025 года стартовала еще более усовершенствованная, пятая редакция программы БОВП. Она внедряется в учебках поэтапно, по мере того, как заканчивается обучение по предыдущей программе. Общая продолжительность обучения остается без изменений – 1,5 месяца. Среди ключевых новшеств, по данным Министерства обороны:

– внедрен так называемый нулевой день (адаптация к военной среде);

– усиление морально-психологической подготовки путем просмотров фильмов виртуальной реальности "Первый бой";

– изучение программного обеспечения "Крапива";

– расширенный курс по тактической медицине;

– "маршевая" подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих;

– усовершенствованные стрелковые упражнения на короткие дистанции (бой в контакте с противником до 100 м).

"Новая программа – это результат тщательного анализа боевого опыта наших подразделений. Мы оптимизировали учебный процесс, убрав устаревшие элементы и сосредоточившись на практических навыках, психологической устойчивости и других критически необходимых функциях на современном поле боя", – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Но нового в программе на самом деле немного. Ту же "Крапиву" изучали еще в третьей редакции БОВП – это фактически топографическая карта в электронном виде, на планшете или в продвинутом смартфоне. А вот просмотр фильма в очках виртуальной реальности – это да, впечатляет.

"Нулевой день – так он всегда был. Приезжаешь, тебя оформляют, заполняешь кучу документов, поселяешься. Вот на все это день и уходит. Просто назвали красиво. Насчет усиления стрелковой и медицинской подготовки – это да, правильно. Но надо еще по БПЛА усилить – недостаточно времени выделяется, как я считаю. А усиление физической подготовки – это лишнее. Отжимаешься, подтягиваешься, бегаешь... Кто может – тот может. Надо исходить из реалий", – говорит Вадим Шевчук, который в марте оканчивает обучение еще по четвертой программе.

После обучения все военнослужащие получают военно-учетную специальность "стрелок". Таким образом, у многих мобилизованных их выходит две – та, которая в военном билете, и стрелок. А следующим этапом подготовки являются профессиональные курсы в соответствии с определенными должностями в боевых подразделениях, где военные получают углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности. Эта учеба может проходить от 14 дней до двух месяцев.