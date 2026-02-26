ХРОНИКА ОККУПАЦИИ КРЫМА

Публикую это, поскольку прошло много времени, было много событий, и даже участники и свидетели уже путаются в датах.

Это и гораздо больше есть в нашей книге "Серая зона". Крымский полуостров: четыре года оккупации" (Ежегодный доклад "Оккупированный Крым в условиях санкций и блокады в 2014 – 2017 годах". – Киев. 2018 (можно скачать).

Тем более, что тема возвращения Крыма (ожидаемо) вернулась в информационное пространство и в интервью Президента Украины для ВВС, и в различных резолюциях и заявлениях...

Редакциям СМИ – при желании републикуйте, считайте, что разрешение авторского коллектива у вас есть.

* * *

Спецоперация РФ по захвату Крыма началась за 3 дня до окончания зимней Олимпиады в Сочи, проходившей с 7 по 23 февраля 2014 года.

20 февраля 2014 года из Казачьей бухты Севастополя, где базируется 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России (ЧФ РФ), на выезд из Севастополя вышла колонна бронетехники.

Это объяснили тем, что ЧФ РФ в Крыму переводит свои части на усиленный режим охраны из-за сложной политической ситуации в Украине.

Речь шла о том, что части морской пехоты должны усилить охрану воинских частей ЧФ РФ в других местах Крыма (его гарнизоны были, кроме Севастополя, рядом с Симферополем – военный аэродром морской авиации в поселке Гвардейское, а также в Феодосии).

20-23 февраля 2014 года "для охраны одного из стратегических объектов" из Тольятти в Крым была направлена отдельная бригада спецназа ГРУ – Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

23 февраля 2014 года под контроль РФ фактически перешел Севастополь – в городе на митинге был избран "народный мэр" и созданы "отряды самообороны". Совместно с "самообороной" действовали российские военные в форме без опознавательных знаков. Именно они получили название "зеленых человечков".

23 февраля 2014 года завершилась зимняя Олимпиада в Сочи. Корабли ЧФ РФ, обеспечивавшие безопасность Олимпиады, направились с моря в Новороссийск. 24 февраля 2014 года российские бронетранспортеры (БТР) полностью перекрыли въезды в Севастополь.

Именно Севастополь стал начальным пунктом оккупации Крыма, поскольку здесь, согласно договору с Украиной, базировался штаб Черноморского флота России, его основной корабельный состав и морская пехота. 24 февраля 2014 года "олимпийская" эскадра ЧФ РФ приняла на борт в Новороссийске части спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты с боевой техникой для оккупации Крыма и вышла курсом на Севастополь.

В Черном море, в районе Сочи-Новороссийск, в дни проведения зимней Олимпиады находились: 1. Ракетный крейсер "Москва" – вышел из Севастополя 3 февраля 2014 года;

СКР (сторожевой корабль, фрегат) "Сметливый" – вышел из Севастополя 3 февраля 2014 года; МПК (малый противолодочный корабль, корвет) "Александровец" – вышел из Севастополя 4 февраля 2014 года; МПК (малый противолодочный корабль, корвет) "Муромец" – вышел из Севастополя 4 февраля 2014 года; МТЩ (морской тральщик) "Ковровец" – вышел из Севастополя 4 февраля 2014 года; МТЩ (морской тральщик) "Турбинист" – вышел из Севастополя 4 февраля 2014 года; СРЗК (средний разведывательный корабль) "Приазовье" – вышел из Севастополя 4 февраля 2014 года.

Кроме них, в состав эскадры ВМФ РФ в Черном море входили большие десантные корабли (БДК) Черноморского, Северного и Балтийского флотов, которые регулярно обеспечивали военный контингент РФ в пункте базирования ВМФ РФ в Тартусе (Сирия) и доставляли военную технику сирийскому режиму Б. Асада с военно-морской базы ЧФ РФ в Новороссийске.

В период спецоперации по оккупации Крыма – с 20 февраля по 25 марта 2014 года – в Черном море находились 9 больших десантных кораблей:

5 больших десантных кораблей Черноморского флота: "Саратов" (№150), "Николай Фильченков" (152), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156), "Азов" (151);

2 больших десантных корабля Балтийского флота РФ: "Калининград" (102), "Минск" (127);

2 больших десантных корабля Северного флота РФ: "Оленегорский горняк" (112), "Георгий Победоносец" (016).

Кроме того, в Черном море находились, как минимум, 9 кораблей ЧФ РФ, базирующихся в Новороссийской военно-морской базе, а также 8 кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

25 февраля 2014 года эскадра Черноморского флота РФ вернулась в уже фактически захваченный Севастополь после окончания Олимпиады и доставила из Новороссийска несколько тысяч десантников с вооружением. О серьезности ситуации свидетельствовало то, что в Севастополе на Черноморском флоте РФ собирали списки членов семей на случай эвакуации, а подразделения морской пехоты были приведены в повышенную готовность.

25 февраля 2014 года в Крым прибыло подразделение спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ из Ульяновска.

27 февраля 2014 года разведывательно-диверсионной группой спецназа ВДВ РФ, прибывшей из Севастополя в военной форме без опознавательных знаков, были захвачены здания Верховного Совета и Совета министров АР Крым в Симферополе.

28 февраля 2014 года выход из Балаклавской бухты (Севастополь), где дислоцировались корабли морской пограничной охраны Украины, был заблокирован ракетным катером "Ивановец" (954) Черноморского флота РФ, а расположение воинской части морских пограничников Украины в Балаклаве было окружено спецназом РФ.

28 февраля 2014 года со стороны Севастополя и аэродрома ЧФ РФ "Гвардейское" вблизи Симферополя в сторону крымской столицы выдвинулись колонны бронетехники, среди которых были бронемашины "Тигр" и другие образцы вооружения, которых не было ранее у воинских частей РФ в Крыму; военный спецназ РФ захватил аэропорты "Симферополь" и "Бельбек" (Севастополь).

1 марта 2014 года президент РФ запросил у Совета Федерации разрешение на использование российских войск "до стабилизации общественно-политической ситуации" в Украине. Совет Федерации просьбу удовлетворил.

В этот же день в Севастополь вошли два больших десантных корабля Балтийского флота РФ "Калининград" (102) и "Минск" (127) с десантниками и техникой из Новороссийска.

1 марта 2014 года Феодосийский залив и Феодосийский порт были перекрыты ракетным кораблем на воздушной подушке Черноморского флота РФ (в составе ЧФ РФ – два таких корабля: "Бора" и "Самум").

2 марта 2014 года с десантниками и техникой на борту из Новороссийска в Севастополь прибыли два больших десантных корабля: "Оленегорский горняк" (112) и "Георгий Победоносец" (016) Северного флота РФ.

В этот же день было захвачено здание представительства Президента Украины в Крыму, блокированы батальоны морской пехоты ВМС Украины в Феодосии и Керчи, гарнизон бригады береговой обороны ВМС Украины в селе Перевальное, захвачены штабы Азово-Черноморского регионального управления и Симферопольского пограничного отряда Пограничной службы Украины.

3 марта 2014 года корабли и вспомогательные суда ЧФ РФ заблокировали выход из Севастопольской бухты для предотвращения возможного выхода в море кораблей ВМС Украины или захода в порт флагмана ВМСУ фрегата "Гетман Сагайдачный" (U130).

Началось блокирование всех воинских частей Украины в Крыму (оно продолжалось до 25 марта 2014 года).

Командующий Черноморского флота РФ адмирал Александр Витко поставил ультиматум украинским военным: если до 5 часов утра 4 марта 2014 года они не сдадутся, начнется штурм подразделений и частей ВС Украины по всему Крыму – этот ультиматум доводили российские военнослужащие личному составу украинских воинских частей.

В этот же день российский спецназ захватил пограничный пункт пропуска на Керченской паромной переправе и Керченский морской пограничный отряд.

5 марта 2014 года сразу пять БДК ВМФ РФ снова прибыли в Севастополь с десантом и техникой из очередного рейса в Новороссийск: десантные корабли Балтийского флота "Минск" (127) и "Калининград" (102), Северного флота – "Оленегорский горняк" (112) и "Георгий Победоносец" (016), Черноморского флота – "Азов" (151). С каждого корабля было выгружено не менее 300 человек и 20 единиц автомобильной техники. С БДК "Азов" было выгружено 7 единиц БТР-80 и противотанковые комплексы "Штурм".

В Черном море, у входа в озеро Донузлав на западном побережье Крымского полуострова, где расположена база ВМС Украины, замечены корабли ЧФ РФ:

- флагман ракетный крейсер "Москва",

- судно контроля физических полей СФП-183,

- малый ракетный корабль (корвет) "Штиль"

- и ракетный катер типа "Молния", которые контролировали выход из озера Донузлав.

6 марта 2014 года у входа в озеро Донузлав вблизи Евпатории, где базировались корабли ВМС Украины, Черноморским флотом РФ были взорваны и затоплены старый списанный большой противолодочный корабль (БПК) "Очаков" и спасательно-буксирное судно "Шахтер" из состава ЧФ РФ для блокирования фарватера с целью не допустить выхода украинских кораблей в Одессу.

7 марта 2014 года в Крыму войсками РФ уже были захвачены все административные здания, перекрыты пути въезда на полуостров и блокированы все пункты дислокации ВМС Украины и другие военные гарнизоны. Военными кораблями РФ были переброшены на полуостров около 10 тысяч военных и техника, в том числе мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы.

В этот день продолжалась активная передислокация войск РФ через захваченную Керченскую паромную переправу. 18 грузовиков с военнослужащими РФ прибыли в район мыса Чауда на побережье Феодосийского залива между Феодосией и Керчью и развернули полевой лагерь на территории украинского военного полигона для приема пополнения морем с десантного корабля.

14 марта 2014 года с Керченской паромной переправы вглубь Крыма прошел железнодорожный эшелон с 14-ю зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) "С-300 ПМУ".

Далее будет...