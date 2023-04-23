Призывы пригожина к обороне...

Видео дня

В целом, в словах военного преступника пригожина нет ничего нового и революционного. Это несколько видоизменённый нарратив о заморозке войны, к чему российские "дипломаты", например, призывают с осени 2022, но под видом "мирных переговоров".

Следует понимать, что пригожин – это никакой не независимый команданте, рубящий правду матку, а говорящая голова одной из групп влияния ФСБ. Поэтому все его ретрансляции – это согласованная работа с вышестоящим руководством, а не декламация своих умозаключений.

Выводы?

А выводы очень просты. Если ещё в 2022 российское руководство навязывало Украине "мирные переговоры", целью которых была заморозка войны, что дало бы россии накопить силы для следующего рывка, то разве призывы к "обороне" – это уникальный случай? Нет, это один из типов данного нарратива.

Призывы к обороне – это ИПСО ФСБ, призванная подготовить российское общество к тому, что в ближайшее время им не следует ожидать масштабных "освобождений" украинских территорий и городов, а в основном они будут слышать доклады конашенкова о ведении "успешной" обороны.

Фактически это подтверждение того, о чём писалось и говорилось не единожды – россия утратила возможность вести широкомасштабные наступательные действия, и даже по узким направлениям и отдельным локациям её возможности критически ограничены.

Выход?

Выход один – переход к обороне, но тут есть нюанс. В обороне РОВ находятся фактически по большинству плацдармов c 2022 и несут там регулярные потери в живой силе и технике, которые необходимо компенсировать, то есть, желаемого накопления потенциала в нынешних условиях не происходит.

В свою очередь, СОУ (силы обороны Украины – Ред.) свой потенциал накапливают и весьма основательно готовят контрнаступление. В этой связи призывы к обороне от пригожина принимают несколько иную интерпретацию.

Российское командование понимает, что им скоро придётся активно отступать.

Но как это отступление пояснять ура-патриотам, которым битый год скармливали полову в виде "жеста доброй воли" и "скора снова асвабадим Херсон"? Всё просто. Их поступательно готовят к негативным сценариям. Поступательно, чтобы не было шоковой реакции, от "обороны" к бегству.

Слава нації!