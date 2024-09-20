WSJ пишет, что количество убитых и раненых военных Украины и рф вместе составляет примерно миллион.

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Хотя, если просуммировать их данные, выйдет больше: наших [ещё на начало этого года] было убито 80 тысяч и ранено 400 тысяч, а враг потерял, по некоторым подсчётам, убитыми 200 тысяч и ранеными 400 тысяч.

То есть как раз количество наших убитых военных это погрешность считавших, ибо американцам надо было выйти на круглую сумму. Всё равно все цифры очень приблизительные.

Но как можно вообще суммировать ВМЕСТЕ??? Наших и врагов? Впрочем, по любой войне статистики так и делают — СКЛАДЫВАЮТ.

Так сказать, считают "общечеловеческие" потери. "С обеих сторон". Когда-то привыкнем.