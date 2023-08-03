Как сейчас выглядит Каховское водохранилище и дамба: видео, снятое с высоты

С момента подрыва оккупантами Каховской ГЭС прошло уже почти 2 месяца. Так, в сети показали, как выглядит сейчас водохранилище и дамба.

Видео дня

Видео, на котором были сняты последствия очередного российского теракта, выложил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Так, после подрыва водохранилище критически обмелело.

Из-за катастрофы на ГЭС, произошедшей 6 июня 2023 года, местность изменилась почти до неузнаваемости, огромные территории сейчас просто опустошены.

Террористические действия России привели к значительным экологическим убыткам, а самое ужасное последствие – это тысячи разрушенных жизней украинцев.

Ранее сообщалось, что восстановление разрушенной Каховской ГЭС будет продолжаться 6 лет. Еще два года уйдет на разработку экспериментального проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом Украине нужны сотни миллиардов долларов для того, чтобы оплатить восстановление после окончания войны. ЕС, США и их союзники хотят заставить заплатить РФ, однако сделать это будет гораздо сложнее, чем казалось.

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