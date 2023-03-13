''Как такое может быть?'' Оккупант пожаловался на халатное лечение в войсках РФ. Аудио

Военный РФ пожаловался своему собеседнику по телефону на низкий уровень медицинского обслуживания в российских войсках.Он расценил это как нежелание командования делать свою работу.

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Телефонный разговор был перехвачен и обнародован. Видео с аудиоперехватом опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

"Военнослужащий жалуется в телефонном разговоре о своем состоянии здоровья и неудовлетворительном лечении, которое командование квалифицирует за нежелание солдата выполнять свои служебные обязанности", – говорится в источнике.

Оккупант заявил, что медицинское лечение в российских войсках имеет низкое качество – "еб*л я такое амбулаторное лечение".

"Как такое может быть? У меня, бл*дь, вчера давление упало, нах*й, понял? мне х*ево вчера было, я на улицу вчера выходил", – поделился он

Российский солдат пожаловался, что при обращении к медикам врач общался с ним повышенным тоном, а после не оказал должного ухода.

"Я же Вите сказал, что я завтра принципиально еду в больницу беру справку, нах*й, и ложусь по месту жительства", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в разговоре друг с другом жалуются на глупость своего командования. Захватчики рассказывают, что из-за действий своих командиров фактически становятся пушечным мясом.

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