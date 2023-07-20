Как только исполнилось 18 лет, пошел в военкомат: под Бахмутом погиб молодой герой

Под Бахмутом погиб 18-летний боец "Азова" Данила Филипчук. Он отказался покидать Украину в начале российского вторжения, когда до совершеннолетия ему оставалось полгода. А когда исполнилось 18 лет, Данила отправился в военкомат, настоял, чтобы его взяли в ВСУ, и отправился защищать Украину.

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Отказался выехать из Украины

Данила Филипчук жил в городе Каменское Днепропетровской области. С началом полномасштабного вторжения России в Украину мама хотела вывезти Данилу и младшую сестру в Болгарию. Но парень не согласился.

"Ему было еще 17 лет, но он сказал, что не может представить себя лежащим на песочке возле моря, когда знает, что происходит в его стране. Данила говорил, что не хочет, чтобы россияне пришли в его дом. Тут его друзья, родные. Что будет, если все уедут, тогда от страны ничего не останется", – вспоминает его родная тетя Алина Филипчук.

Парень принял решение идти в военкомат после своего совершеннолетия. Но он не просто сидел и ждал, а все время тренировался. Он занимался профессиональным боксом, участвовал в соревнованиях, готовился к службе в армии.

"Он много вопросов задавал своему дяде, который воюет под Бахмутом. Расспрашивал своего друга, который уже несколько лет служит по контракту в ВСУ. Он знал, где самые горячие точки, где идут тяжелые бои. Он понимал, что если идти воевать туда, то нужно иметь хорошую физическую подготовку", – продолжает Алина.

Прошел военную подготовку в Британии

Летом ему исполнилось 18 лет, и он подал заявку в "Азов", прошел отбор и показал очень хорошие результаты. Когда Данила пришел в военкомат оформлять документы, то ему сначала отказали, сказали, что таких молодых в армию не берут.

Но парень настоял на своем и в январе уже попал в "Азов". Поскольку у него были очень хорошие показатели еще при отборе, то его отправили на пять недель на учебу в Великобританию.

"Ему очень понравилось в Британии. Данилу тронуло, что к ним в лагерь приезжал даже министр обороны этой страны. Разговаривал с ними, благодарил их. Инструкторы были профессиональными военными. Некоторые из них находились в отпуске, но приехали в украинский лагерь, чтобы заняться подготовкой. Занятия были настолько насыщенными, что некоторые ребята даже теряли сознание. Но подготовили их очень хорошо", – говорит родственница.

Погиб при штурме вражеских позиций

После возвращения в Украину Данилу отправили воевать под Бахмут в составе "Азова", он был штурмовиком. Там шли очень тяжелые бои в то время.

"Даня очень городился быть частью своей бригады и подготовкой своего подразделения. Ребята постоянно тренируются, анализируют каждый бой, отрабатывают то, что можно сделать лучше. И всегда поддерживают друг друга. Они настоящие Герои, которые, несмотря ни на что, идут вперед и верят в победу", – рассказывает Алина.

8 мая Данила Филипчук участвовал в штурме вражеских позиций. Россияне окопались там, вырыли норы, в которых прятались. Украинцам предстояло выбить их оттуда. Данила погиб от осколка вражеской гранаты.

Побратимы в тот же день забрали его тело с поля боя. Его похоронили в родном Каменском. У Данилы остались мама, младшая сестра. Отец Данилы погиб, когда ему не было еще и трех лет. Бабушка с дедушкой по линии отца помогали воспитывать мальчика, он часто бывал у них.

Данила мечтал иметь свой небольшой бизнес – СТО, для этого учился на автомеханика. К сожалению, его мечте так и не судилось сбыться.

Родные и друзья создали петицию, где просят присвоить Данилу Филипчуку, самому юному погибшему бойцу города, звание Героя Украины. Все, кто хочет поддержать семью, могут пройти по ссылке и проголосовать.