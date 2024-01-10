История с фронта, или "Очко дьявола"

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Это произошло в сентябре 2023 года, как раз во время активных действий в направлении Андреевка-Клищиевка. Третьей штурмовой бригаде была поставлена задача завладеть железной дорогой. Она находилась на насыпном валу и представляла собой прекрасный оборонительный рубеж, поэтому ее нужно было взять под контроль.

Далее текст на языке оригинала.

Одна з під*рських позицій знаходилася в дренажній трубі, яка проходила крізь цей вал. Бійці називали цю трубу "Очко диявола". Труба десь 2 метри в діаметрі. Добре захищена з гори, вона являла собою важливу точку, через яку можна швидко вийти в тил ворогу, який тримав оборону на самій колії зверху.

Тому одному з підрозділів 3 Штурмової бригади поставили задачу взяти "Очко диявола" під свій контроль та вибити звідти ворога. Ціною неймовірних зусиль штурмовикам вдалося наблизитися до труби. Вони закидали вхід гранатами та увірвалися в середину. Коротка перестрілка і все стихло.

Наші штурмовики починають озиратися навколо, щоб перевірити 200-х орків, як починається ураганний артобстріл по району "Очка диявола", який триває майже дві доби! Дві доби хлопці пролежали на землі в трубі, бо навіть голову висунути було неможливо.

І ось наприкінці другої доби, коли все стихло, наші штурмовики почули рух на протилежному кінці труби. Тому кінці, що з під*рського боку.

Далі пряма мова: "І ми не можемо зрозуміти, це ще під*ри, чи вже наші штурманули колію, та вийшли на другий бік. Прислуховуємося до них, щоб зрозуміти хто вони. А ті щось вошкаються, але, курва, мовчки. То я в них почав питати: "Братва ви кто? Ви ч’ї?". Вони: "Ми 112 Гвардейская дівізія". Ми: "ООО, ну всьо нормально тогда, подтягіваєтесь". Ну а далі ми побачили їх силуети на фоні виходу, ну і дали по них з трьох стволів. Підсумок – три орка 200, а один 300, якого ми взяли в полон. Та ще кого? Капітана!"

Потім з’ясувалося, що під час нашої атаки на "Очко диявола" частина під*рів в паніці втекла та встигла викликати вогонь на трубу. Коли орки добігли до своїх позицій, то вони не змогли чітко пояснити, чи зайняли укри їх позиції, чи там був бій, чи шо там взагалі було? Тому орки дали команду своїм саперам повернутися в "Очко диявола" та підірвати його. Ті повернулися, але обстріл посилився і вони, також як і наші, змушені були залягти зі свого краю труби і не висовуватися до кінця обстрілу. І так вони разом з нами пролежали в трубі майже добу. Ані вони, ані ми при цьому навіть і не здогадувались про присутність одне одного. Коли все стихло, вони почали рухатися і їх почули наші.

Ось так, завдяки фарту та швидкій реакції бійцям 3 Штурмової вдалося захопити важливу точку, яка в рази зменшила втрати наших атакуючих військ та дала змогу відбити колію. А також захопити в полон цінного кадра.

Ну а ми продовжуємо збирати кошти на металошукач для хлопців з технічної розвідки Третьої штурмової бригади (один з цих хлопців – герой цієї історії). Ціна питання 218 тис. грн. За вчора ми вже зібрали 53 тис грн.. А це майже чверть!