Как украинцы перевоспитали российского олигарха Евгения Пригожина, владельца частной армии "ПВК Вагнер".

Видео дня

Вот как 27 февраля 2022 года Пригожин прославлял министра обороны Шойгу и российскую армию, стратегию и тактику российской агрессии в Украине – "великолепная микрохирургия".

А 24 мая 2023 года Пригожин сказал так:

"Если мы хотим вернуть Украину в "пророссийское лоно", надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Мы что сделали вместо этого? Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, – обоср*лись и отошли. Потом к Херсону – обоср*лись и отошли. После этого или до этого – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович бы сделал выводы – расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано.

...Один в гробу лежит – куски мяса с землей лежат, разорванный в клочья, а гаденыш в Арабских Эмиратах – он попкой крутит (речь в интервью шла про зятя министра обороны Шойгу – популярного блогера Столярова, который вместе с дочерью Шойгу регулярно записывает блоги на отдыхе в ОАЄ – ред.). Это раздвоение может закончится только революцией, как в 17-м году. Когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие. И напрасно думать, что их сотни – их сейчас десятки тысяч. Родственников убитых. Наверняка будет сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что в одно мгновенье будет варфоломеевская ночь.

...Мы сделали Украину нацией, которую знают все и везде... Украинцы – это теперь сильнейшая армия мира".