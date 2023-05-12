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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних досліджень

Блог | Как уменьшить БК противника: история с фронта

Как уменьшить БК противника: история с фронта

– Вася, ты вот не знаешь, зачем п***ры уже который час п**дячат артой и минометкой по пустой посадке?

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– Знаю. Это классная тема, которая называется "принудительное уменьшение объемов БК противника".

– Какая еще тема?

– Утром сходили вчетвером к этой посадке, показали демонстративно п***рам пару факов, а потом тихо оттуда слиняли.

– И что?

– Ну, так они же думают, что мы там закрепились. Жбан там наскоро еще какого-то манекена воткнул, словно "наш боец". Вот они и лупят, БК свой разгружают, нам меньше будет...

– Вася, бл*, ты доиграешься… однажды, убежать не успеешь…

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