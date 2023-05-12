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Блог | Как уменьшить БК противника: история с фронта
– Вася, ты вот не знаешь, зачем п***ры уже который час п**дячат артой и минометкой по пустой посадке?
– Знаю. Это классная тема, которая называется "принудительное уменьшение объемов БК противника".
– Какая еще тема?
– Утром сходили вчетвером к этой посадке, показали демонстративно п***рам пару факов, а потом тихо оттуда слиняли.
– И что?
– Ну, так они же думают, что мы там закрепились. Жбан там наскоро еще какого-то манекена воткнул, словно "наш боец". Вот они и лупят, БК свой разгружают, нам меньше будет...
– Вася, бл*, ты доиграешься… однажды, убежать не успеешь…
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