''Как в тире'': украинские снайперы рассказали, как уничтожают окупантов в Бахмуте, захватчики даже не забирают тела. Видео

Снайпера Государственной пограничной службы Украины в Бахмуте расстреливают наемников-вагнеровцев, как в тире. Оккупанты при этом демонстрируют потрясающее безразличие к судьбе своих раненых товарищей: они не пытаются ни вытащить их из-под линии огня, ни оказать медицинскую помощь.

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Тем более плевать россиянам на своих погибших. Рассказ снайперов-пограничников о боях за Бахмут опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.

"Оборона города-крепости внесла свои коррективы в работу снайперов. Они работают постоянно, уничтожая пехоту вагнеровцев. А те даже не успевают понять, что произошло. На своих раненых и убитых им просто плевать. Давят "мясом". А щедрая пара снайперов- пограничников с близкого расстояния, как в тире, умело расходует почти весь боекомплект на оккупантов. Ведь свинцовая пуля - это именно то, чего заслуживают захватчики", - отметили в ГПСУ.

Так, по словам начальника группы снайперов с позывным "Химик", одной из самых больших проблем в Бахмуте для украинских воинов стали вражеские дроны.

"Уже непосредственно здесь, когда мы приехали, мы столкнулись с такой проблемой... Самая большая проблема у нас для снайперов - это дроны. В один день, когда мы выезжали на рекогносцировку, нас "спалил" вражеский дрон, он нас водил с 8 утра до 16 вечера. И "водили" нас 120-мм минометами", - вспоминает "Химик".

Он также рассказывает, что на штурмы Бахмута враг бросает большое количество живой силы. Правда, снайпера ГПСУ и других подразделений прилагают максимальные усилия, чтобы превратить их в "неживую силу". Оккупанты же при этом демонстрируют поразительное безразличие к тем, кого подстрелили украинские снайперы.

"Мы заметили очень много вражеской силы, а именно - ЧВК "Вагнер"... Их такое бесчисленное количество! Бывает, за ночь используешь почти весь БК. Они просто идут. По 5, 6, 7 человек в группе. Просто идут. Когда открываешь огонь на поражение, ты видишь, что ты в него попал - остальные даже не помогают ему. Ни наложить повязку, ни посмотреть, что с ним. Видно, что он "300", а они просто уходят", - рассказал Химик".

Еще один из снайперов констатировал, что в Бахмуте снайперам приходится работать с очень близкого расстояния, местами – менее 300 м. Работа в таких условиях для снайперских пар особенно опасна. Ведь снайперы могут рассчитывать только друг на друга, тогда как противостоят им множество врагов.

Напомним, ранее стало известно, как российские оккупанты попали в ловушку украинских снайперов. Снайперская пара из 28 ОМБр в результате "охоты" на Бахмутском направлении ликвидировала по меньшей мере 4 захватчика.

Также сообщалось, что украинские снайперы-пограничники остановили атаку оккупантов под Бахмутом. Они ликвидировали командира вражеской группы, а также пулеметчика. В конце концов, российским оккупантам пришлось бежать с поля боя.