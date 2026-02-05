Відключили нам Старлінк, оскільки він в нас цивільний, і був придбаний власним коштом, ще в часи, коли ми були добровольцями і ТЦК бігав від нас, а не ви від нього.

Звісно, що як військові, ми краще за всіх знаємо, що у разі небезпеки треба діяти швидко і рішуче, але і ми були здивовані таким оперативним відключенням усіх не ЗСУшних Старлінків. Ліше вчора отримали інструкції, як ставити на державну реєстрацію приватні Старлінки, а тут вже вночі і відключили. Пофоткав той Старлінк і ту коробку від нього (добре, що вона в мене зберіглася) з усіх боків, і поїхав до найближчого ЦНАПу в Х-регіоні, щоб подати Повідомлення про використання того Старлінка. Весь ЦНАП зібрався навколо мене, бо ніхто ще толком не знав, як його реєструвати, і де ті чарівні цифри, що треба вводити в кожну графу. Сінергією всього трудового колектива включно з охоронцем, ми ніби це заповнили. Тепер думаю, а коли підключать?

А тепер про військове. Загальна тенденція спостерігається наступна: ми креативніші і першими вигадуємо і застосовуємо нові високотехнологічні розробки (такі як старлінкольоти), але ворог краде наші ідеї, та швидко масштабує їх в промислових кількостях, і починає масово застосовувати проти нас. Вой на болотах свідчить про те, що відключення "лівих" Старлінків, які ворог використовував проти нас на наших окупованих територіях, дав тимчасовий ефект. Але війна це живий процес і вони незабаром вимушені будуть вигадати або інше технологічне рішення, або оформлювати Старлінки на своїх агентів, що мають українські паспорти. Використовуючи цілу мережу москвоцентричних релігійних організацій, що діють по усій країні, гіпотетично ворог здатен залучити тисячі осіб до оформлення Старлінків на себе. Припускаю, що це можуть бути літні люди, що навіть не розуміють, шо там на них оформили.

Національна безпека, це не лише технологічні рішення, але і боротьба з ідеологічним ворогом всередині країни. А з цим у нас не так жваво, як з відключенням Старлінків.