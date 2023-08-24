Какая будет погода в пятницу в Украине: прогноз синоптиков

Погода в Украине в пятницу, 25 августа, будет облачной и без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 27-32 градусов, а ночью – 12-17.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. По данным синоптиков, ветер будет переменных направлений с порывами 3-8 м/с (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32°", – говорится в сообщении.

В Киевской области также ожидается переменная облачность и без осадков.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°", – сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью будет 14-16°, днем – 26-28°.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности, который будет сохраняться почти на всей территории страны с 24 по 27 августа.

"24-27 августа в Украине кроме Закарпатской, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, 24 августа и Львовской, Днепропетровской, 24-25 августа и Сумской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

По данным синоптика Наталки Диденко, 25 августа в Украине будет сухо и солнечно.

"+24+28, на юге и в Закарпатье +26+30 градусов. В Киеве завтра без осадков, +26+28 градусов", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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