Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы с 17 июля: разъяснение

Всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, начиная с 00:00 17 июля, для пересечения государственной границы необходимо иметь военно-учетный документ. При этом пограничники принимают на границе как бумажный, так и электронный документ, ведь они имеют одинаковую юридическую силу.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии для СМИ. Он отметил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60. 16 июля истекает установленный законом Украины №3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные", – сказал Демченко.

Это связано с полной реализацией ГНСУ требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

"Учитывая это, начиная с 00.00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины", – заявили в ведомстве.

Демченко отметил, что причиной отказа в выезде из Украины также может быть наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов информации о том, что лицо находится в розыске Нацполицией. В таких случаях будут вызывать правоохранителей.

Спикер ГНСУ добавил, что категории лиц, которым разрешен выезд из Украины согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины, остались без изменений.

Отдельно он напомнил, что мужчины от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, могут пересекать границу при наличии соответствующих отметок в военно-учетных документах или справки по определенной форме.

"Во избежание любых недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию, планируя поездки", – сказал Демченко.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабной войны количество попыток незаконного пересечения украинской границы возросло. Больше всего нарушений на границе с Румынией (его протяженность 613,8 километра) и Молдовой (939 километров).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины. Организаторы – гражданин Молдовы и его несовершеннолетний брат – денег за "услуги" не брали. Вместо платы мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца.

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