Какие предприятия могут забронировать работников во время мобилизации в Украине: подробное разъяснение

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России. В этот период предприятия могут забронировать своих работников и отсрочить их призыв.

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Однако такое право есть не у всех субъектов деятельности. Какие предприятия и учреждения имеют такую возможность в комментарии ТСН рассказала юрист smartsolutions.ua Екатерина Овчарук.

Так, по ее словам, оформить бронь для своих работников могут:

– органы государственной власти, другие госорганы, органы местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения их функционирования;

– предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказ);

– предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

– предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Они определяются по ряду критериев, среди которых, в частности: сумма налогов и других сборов должна превышать эквивалент 1,5 млн евро, сумма поступлений в иностранной валюте должна превышать эквивалент 32 млн евро; предприятие должно иметь стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, быть резидентом Дія Сити и т.д.

Для получения брони для работников предприятия должны соответствовать по меньшей мере двум-трем указанным критериям.

Статус критически важного предприятия определяют местные органы государственной власти, областные государственные администрации, а также военные/военно-гражданские администрации. Предприятие должно обратиться в соответствующие органы с пакетом документов, подтверждающих наличие в них указанных критериев. Далее они направляются в органы, ответственные за бронирование военнообязанных – Министерство экономики Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Постановлением Кабинета министров №76 было определено, что забронированным предоставляется отсрочка сроком, который не может превышать срок мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, и шесть месяцев – для других категорий. Количество лиц, подлежащих бронированию, не может составлять более 50% всех военнообязанных.

Документом, подтверждающим бронирование, является выписка из решения Минэкономики, заверенная подписью и печатью соответствующего учреждения.

Напомним: ранее юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак пояснил, что сохранить на работе коллектив и предотвратить простой на производстве можно, предварительно подав списки с сотрудниками-претендентами на бронь от призыва в армию. Однако бронь достанется точно не всем сотрудникам предприятий, частный бизнес может рассчитывать на половину штатного персонала.

В ТЦК забронированные сотрудники могут получить выписку об отсрочке от военной службы, предусмотренной в течение шести месяцев. По истечении этого срока отсрочку нужно продлить тем же способом.

Если же лицо, имеющее бронь, получило повестку, то в таком случае нужно со всеми указанными документами прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где последнюю должны аннулировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что хотя в последнее время выдача повесток в общественных местах активизировалась, это не значит, что всех, кому выдадут приглашение в военкомат, отправят на фронт. Он уточнил, что повестки обязывают мужчин явиться в ТЦК, чтобы встать на учет или обновить данные о себе;

– украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения ушел добровольцев в ВСУ и сейчас находится на фронте, высказался о ситуации с человеческим резервом для войны с Россией. По мнению нашего соотечественника, у Украины еще большой кадровый потенциал.

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