Какие предприятия могут забронировать всех своих работников: нардеп ответил

В Украине те предприятия, которые определены критически важными по экономическим критериям, а также предоставляющие услуги для Вооруженных сил Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников. Для этого им необходимо пройти определенную процедуру и получить соответствующие документы.

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Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире "Киев24". Он отметил, что администрации или профильные министерства охотно прорабатывают такие документы по бронированию работников.

Что касается законопроекта об экономическом бронировании, которое позволило бы сохранить для экономики труднозаменимых специалистов, то, по словам депутата, в этом вопросе Верховная Рада не вышла даже на стартовую прямую, не то что на финишную.

"Сейчас проходит много дискуссий, дебатов по модели экономического бронирования. Генштаб, Вооруженные Силы имеют одну позицию, представители экономического сектора – другую. Мы понимаем, что, с одной стороны, нам нужно обновлять состав Вооруженных сил, с другой – понимаем, что его можно обновить с учетом численности работников именно тех предприятий, которые являются "белыми", которые работают официально", – сказал Федиенко.

При этом необходимо понимать, что ВСУ содержатся на средства украинских налогоплательщиков, и это не могут быть средства другой страны. Поэтому в будущем Верховной Раде необходимо будет найти тот баланс интересов, когда из-за мобилизации не будет разрушаться экономика. В противном случае такое вымывание кадров приведет к тому, что ВСУ не смогут получить обеспечение.

"А с другой стороны, мы будем делать соответствующие механизмы, чтобы работники, работающие нелегально, если существуют такие предприятия, которые дают нелегальную работу, чувствовали себя некомфортно", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об "экономическом бронировании", который позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов и обеспечить непрерывную работу предприятий во время войны. Согласно документу, предприятия смогут бронировать критических для экономики работников, уплачивая повышенный военный сбор в 20 тыс. грн в месяц.