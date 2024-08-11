Многие задаются вопросом, какова стратегическая цель операции Вооруженных сил Украины в Курской области и других приграничных регионах РФ. Позитивный морально-психологической эффект очевиден, но что это даёт Украине на практике?

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Мне кажется, успешное закрепление украинских войск на "коренной" российской территории обеспечивает Киеву гораздо более сильную политическую позицию как внутри собственной страны, так и на международном уровне.

В условиях продолжающейся мобилизации мотивировать войска вести дерзкие наступательные действия гораздо проще, чем мотивировать вести окопную войну на тех участках фронта, где она уже идёт годами. Более того, на российской территории ВСУ ведут боевые действия в лесах, что они очень хорошо умеют делать. Примеры побед под Киевом и в Харьковской области это доказывают.

А главное - окопная война на истощение по навязанным РФ правилам не добавляет никакого позитива в стратегическое положение Украины. Киеву нужно изменить игру, даже ценой возможной эскалации. Перенесение войны на территорию РФ может стать именно таким изменением, которое даст Киеву дополнительные аргументы в любых околовоенных переговорах. Апелляций к международному праву и справедливости в современном мире явно недостаточно.