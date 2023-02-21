Хватит, чтобы уничтожить человечество: какие страны мира имеют ядерное оружие и сколько

Ядерное оружие в мировой истории использовалось только дважды: оба раза – во время Второй мировой войны, когда США сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Последствия такой бомбардировки были настолько ужасающими, что страшно становится лишь при одном упоминании о ядерной бомбе. Этим успешно пользуется режим президента-агрессора РФ Владимира Путина, который, осознавая безысходность в войне против Украины, снова и снова обращается к угрозам ядерним террором.

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Не обошлось без этого и 21 февраля 2023 года, когда Путин, во время обращения к Федеральному собранию, заявил, что "Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях". То есть, агрессор оставляет за собой право создавать новое ядерное оружие и не гарантирует его неиспользование.

В НАТО тут же отреагировали на заявление главы Кремля, предупредив о том, что готовы дать отпор РФ в случае нападения на любую из стран-членов Альянса.

Сколько ядерного оружия имеют страны мира

Несмотря на очевидные последствия применения ядерного оружия, мировые страны имеют в своем арсенале около 13 тысяч единиц такого оружия! Да, это существенно меньше, чем 70 тысяч единиц во времена Холодной войны. Но и существующих запасов хватит, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию и даже не единожды. По данным рассекреченного исследования 1945 года, проведенного учеными из лаборатории и испытательного полигона в Лос-Аламосе (США), "для того чтобы поставить под угрозу человеческую расу, потребовалось бы лишь от 10 до 100 боеголовок".

Между тем, некоторые диктаторские режимы продолжают наращивать ее количество или пытаются его получить. OBOZREVATEL со ссылкой на 9news рассказывает о мировых запасах ядерки.

Россия

Ужасная правда состоит в том, что именно страна-агрессор РФ, возглавляемая безумным диктатором, имеет наибольшее количество ядерных боеголовок в мире. Точное количество такого оружия в РФ никому не известно, но по оценкам Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA) по состоянию на ноябрь 2021 года войска РФ имели 6257 боеголовок, хотя 1760 из них были выведены из эксплуатации.

Федерация американских ученых (FAS) приводит несколько более низкую цифру – 5977, 1500 из которых списаны и ждут демонтажа.

Дальнейшее развитие ядерного оружия сдерживал именно подписанный между РФ и США двусторонний договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году и о при остановке которого Путин объявил 23 февраля.

FAS уже сейчас утверждает, что Россия является одной из шести стран, увеличивающих количество своих ядерных боеголовок.

Однако, судя по положению дел в армии РФ, можно предположить, что значительная часть ядерного вооружения РФ вообще не боеспособна. Однако даже одна ракета на вооружении диктатора может натворить много бед.

США

Соединенные Штаты имеют ядерный арсенал, который лишь немного меньше российского. Именно в США было разработано первое ядерное оружие, и оно находится на вооружении еще с 1945 года.

Эксперты полагают, что ядерный арсенал США составляет 5500 боеголовок. В январе 2023 года FAS выпустил "Ядерный блокнот", согласно которому в США 5244 единицы ядерного оружия. За последний год его количество сократилось на 184 штуки, что свидетельствует о том, что США являются единственной страной мира, уменьшающей размер своих запасов.

ACA же по состоянию на конец 2021 года оценивала общее количество боеголовок в США на уровне 5550.

Около 100 американских боеголовок находятся в пяти странах НАТО: Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

Китай

Китай имеет третий по величине ядерный арсенал мира, но значительно уступает РФ и США, обладающим около 90% ядерных боеголовок в мире.

По последним данным, как ФАС, так и ACA, Китай владеет 350 единицами атомного оружия, хотя их количество растет. В Министерстве обороны США в 2021 году выражали уверенность в том, что Китай ускоряет свою ядерную экспансию, которая приведет к тому, что КНР будет иметь 700 ядерных боеголовок к 2027 году, а к 2030 году это количество вырастет до не менее 1000 боеголовок.

Франция

Франция владеет ядерным оружием с 1960 года и имеет около 290 боеголовок в своем арсенале.

В последние годы этот арсенал оставался в основном стабильным. В течение большей части 2010-х годов он насчитывал около 300 боеголовок, сократившись всего на 10 единиц в 2020 году.

Страна имеет возможность запускать ядерное оружие с самолетов и подлодок.

Великобритания

Великобритания имеет около 225 боеголовок и в свое время была третьей страной, получившей ядерное оружие, сделав это в 1952 году, всего через три года после СССР.

В середине 1970-х и начале 80-х годов Британия имела третий ядерный арсенал, насчитывавший 500 боеголовок.

Ядерный арсенал Великобритании имеет исключительно морское базирование и насчитывает только ракеты, запускаемые с подлодок.

Пакистан

Пакистан начал ядерные разработки в 70-х годах на фоне соперничества с Индией, проведшей успешное испытание в 1974 году.

Только в 1998 году Пакистан опробовал собственное оружие, и сейчас он имеет около 165 боеголовок.

Поскольку Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ограничивает ядерное оружие пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, Пакистан никогда не подписывал этот договор.

По данным ACA, размер пакистанского арсенала быстро растет. Страна также разрабатывает новые ракетные системы, которые могут являться носителями ядерных боеголовок.

Индия

Индия имеет арсенал, который, как считают, по размеру близок тому, что имеет Пакистан.

ACA утверждает, что Индия имеет 160 боеголовок, в то время как FAS называет несколько меньшую цифру – 156.

Индия обладает ядерным потенциалом наземного, воздушного и подводного базирования. За последние 20 лет ее запасы стабильно растут.

Израиль

Израиль является страной, которая никогда не признавала, но не отрицала наличие у нее ядерного оружия. По текущим оценкам, израильский арсенал насчитывает около 90 боеголовок.

Считается, что Израиль владеет "ядерной триадой" и способен запускать оружие с суши, воздуха и моря. Кроме того, эксперты считают, что у Израиля достаточно материалов, чтобы более чем удвоить свои запасы. В отчете ACA за 2018 год говорилось, что у страны есть необходимые материалы для 200 боеголовок.

Северная Корея

Считается, что Северная Корея имеет самый маленький ядерный арсенал в мире, хотя размер его запасов варьируется.

ACA утверждает, что страна-изгой имеет от 40 до 50 боеголовок, в то время как FAS считает, что эта цифра ниже – около 20.

Последнее испытание ядерного устройства в КНДР состоялось в 2017 году, но после того, как в 2018 году Северная Корея заявила, что закрывает свои испытательные объекты, в марте 2022 года, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), страна начала восстанавливать испытательные тоннели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Bloomberg в феврале 2023 года Международные атомные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до 84%. Его концентрация всего на 6% ниже необходимой для ядерного оружия.

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