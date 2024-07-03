Каким видят завершение войны в Украине европейцы: обнародованы данные опроса

Третий год войны в Украине и некоторое продвижение России на поле боя не повлияло ни на решительность украинцев сражаться, защищая независимость своей страны, ни на поддержку европейцев Украины. Но за видимостью единства скрывается большое разногласие между Украиной и Европой по поводу того, как эта война должна закончиться и о цели поддержки союзников. Да, большинство украинцев верят в победу в войне, а европейцы ожидают компромиссного урегулирования.

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Об этом говорят результаты нового исследования, проведенного ECFR (Европейский совет по международным отношениям) в мае. Были опрошены более 19 тысяч человек из 15 европейских стран.

Исследование показало, что украинцы хотят получить больше оружия, чтобы победить в войне, тогда как большинство европейцев поддерживают предоставление оружия и финансовой помощи, чтобы усилить переговорные позиции Украины по прекращению войны.

Так, согласно опросу, большинство украинцев верят, что они выиграют войну. На вопрос о наиболее вероятном исходе войны 58% предполагают победу Украины, 30% говорят, что она закончится урегулированием, и только 1% ожидает, что победителем выйдет Россия. Украинцы еще более оптимистичны в сценарии, при котором увеличатся поставки западного оружия и боеприпасов – при таких обстоятельствах 69% думают, что Украина победит, а 22% ожидают урегулирования.

Около трети украинцев верят, что война закончится в течение ближайшего года; две трети из них полагают, что она закончится победой Украины.

При этом, как и большинство европейцев, украинцы рассматривают Россию как грозную военную силу. Из всех опрошенных украинцы наиболее склонны считать, что российская военная мощь является серьезным препятствием для усилий по возвращению утраченных территорий.

Более того, украинцы не рассчитывают на крах режима Путина: 57% считают, что в ближайшие два года в России вряд ли произойдут серьезные политические изменения; только 32% полагают, что это может произойти.

Украинцы считают, что получение большего количества оружия и боеприпасов – единственный значимый способ повысить свои шансы на победу.

В Европе большинство граждан поддерживают идею увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину. Только в трех странах – Греции, Болгарии и Италии – большинство людей выступает против этой инициативы.

Однако респонденты во всех опрошенных европейских странах очень скептически относятся к способности Киева выиграть войну. В отличие от общественного мнения в Украине лишь небольшое количество респондентов в других странах считает, что победа Украины является наиболее вероятным результатом. Преимущественное мнение в большинстве стран (за исключением Эстонии) состоит в том, что война завершится компромиссным урегулированием.

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