Какое наказание грозит уклонистам от мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчин от 18 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет отсрочку или признан непригодным к службе, призывают в армию. За уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Первая может означать назначение штрафа. Если же речь идет об уголовном правонарушении, дело рассматривает суд. Когда гражданин считается уклонистом и какие сейчас размеры штрафов, читайте в материале OBOZ.UA.

Как наказывают за уклонение от мобилизации

За уклонение от мобилизации применяются разные виды ответственности в зависимости от степени общественной опасности, объясняет адвокат Марина Бекало. В частности, нарушение правил военного учета заключается в невыполнении обязанности встать на учет по месту жительства или в случае изменения учетных данных и несообщения ТЦК о таких изменениях.

"Такие действия квалифицируются по статье 210 КупАП как невыполнение правил военного учета, за что предусмотрен административный штраф в размере 510-850 гривен", – рассказала Марина Бекало.

Что угрожает за игнорирование повестки

Неявка по повестке, например для прохождения ВВК/обновления данных или отказ от получения повестки/прохождения ВВК квалифицируется по ст. 210-1 КУоАП как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

За это грозит административный штраф в размере 3400-5100 грн, если такое правонарушение было совершено в особый период, рассказала адвокат.

Когда наступает уголовная ответственность

Уклонение от призыва квалифицируется как уголовное преступление по ст. 336 Уголовного кодекса, поскольку такие действия уже носят общественно опасный характер.

"Обязательными элементами для образования состава уголовного правонарушения по этой статье является признание военнообязанного пригодным к военной службе по заключению ВВК и его неявка в назначенный день и время в пункт сбора непосредственно на военную службу без уважительных причин", – рассказала Марина Бекало.

Она также добавила, что пока гражданин не пройдет ВВК, которая определит степень его пригодности, он не может быть мобилизован в армию, в том числе и во время мобилизации.

Таким образом, если военнообязанный, прошедший ВВК, не явился по повестке в пункт сбора без уважительных причин, его действия квалифицируются как уклонение и наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье полиция перекрыла очередной "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний мужчина, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

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