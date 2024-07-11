Канада анонсировала пакет помощи Украине более чем на $350 млн: Зеленский рассказал о переговорах с Трюдо

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал выделение Украине нового крупного пакета военной помощи. Речь идет о пакете на сумму 500 млн канадских долларов, что составляет более 355 млн долларов США.

Видео дня

Об этом президент сообщил на своем канале в Telegram в среду, 10 июля. Глава государства отметил, что провел переговоры с Трюдо на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что новая канадская помощь значительно усилит наших воинов на поле боя.

"Благодарен Джастину Трюдо за анонсированный новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов. Это усилит наших героев на поле боя", – говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины, кроме того, они скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

"Также уделили внимание расширению тренировочных миссий украинских пилотов и возможности дополнительной учебы для наших летчиков на канадских авиасимуляторах", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с членами Палаты представителей Конгресса США. Он поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, а также весь американский народ за неизменную поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!