Канада приобретет у США еще одну батарею NASAMS для Украины, – министр обороны

Канада приобретет у Соединенных Штатов Америки батарею NASAMS и передаст ее Украине. Эта помощь поможет усилить систему противовоздушной обороны нашего государства.

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О таких намерениях в Twitter сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Она поговорила об этом с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Сегодня утром я разговаривала с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и услышала прямо: системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Поэтому Канада покупает у США NASAMS, чтобы передать ее Украине", – отметила Ананд.

Она подчеркнула, что это будет первая передача Канадой системы ПВО Украине. Это оружие поможет защитить украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру от атак российских беспилотников, ракет и авиации.

"NASAMS имеет очень высокий показатель успешности, и это значительный вклад в оборону Украины. Оказывая всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в борьбе с незаконным и неоправданным вторжением России", – добавила министр.

О покупке NASAMS для Украины также объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо после его встречи с президентом США Джо Байденом.

"Лидеры обсудили продолжающееся незаконное вторжение Путина в Украину. Премьер-министр проинформировал президента, что Канада закупит для Украины NASAMS производства США", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, переданные союзниками Украине комплексы противовоздушной обороны NASAMS развернули для защиты Киева. В новогоднюю ночь их пришлось использовать для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed 136, которыми Россия обстреливала украинскую столицу.

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