'Капитуляция не имеет ничего общего с пацифизмом': Шольц резко ответил немецким 'голубям мира', которые против поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц дал отпор противникам поставок оружия для Украины, которые пытались сорвать его выступление на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене. Он обвинил их в защите разжигателя войны, российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщило издание DPA. Политик сказал, что указывать украинскому народу, что он должен сдать свою страну, не имеет ничего общего с пацифизмом.

"Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришел на площадь как "голуби мира", на самом деле "падшие ангелы из ада", которые защищают разжигателя войны Владимира Путина", – сказал Шольц.

Издание рассказало, что на мюнхенской площади Мариенплац, перед которой выступал Шольц, собрались несколько сотен сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Они пытались сорвать мероприятие – свистели и кричали на слова Шольца, а также устроили "контракции" неподалеку. Однако многие присутствующие на площади встречали слова Шольца аплодисментами, некоторые были с флагами Украины.

Канцлер Германии во время выступления подчеркнул, что считает правильной политику Берлина относительно помощи Украине, которая борется с полномасштабным вторжением РФ. Эта помощь также включает и поставки вооружения украинской армии для защиты от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольц положительно отозвался о саммите в Саудовской Аравии для обсуждения реализации Формулы мира для Украины. Политик отметил, что дипломатическая встреча крайне важна, но выводы делать рано.