newspaper
img

"Каждая цель в воздухе должна быть сбита": Наев рассказал, как работает украинское ПВО, и назвал наибольшую потребность. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
4,5 т.
'Каждая цель в воздухе должна быть сбита': Наев рассказал, как работает украинское ПВО, и назвал наибольшую потребность. Видео

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в Северную операционную зону. Там он ознакомился с условиями службы и бытом мобильных групп противовоздушной обороны.

Видео дня

По словам Наева, воины украинского ПВО работают над тем, чтобы каждая цель в воздухе была сбита. Как сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ, военачальник убедился в эффективности систем ПВО, а также в подготовленности и мотивированности личного состава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

''Каждая цель в воздухе должна быть сбита'': Наев рассказал, как работает украинское ПВО, и назвал наибольшую потребность. Видео

"Конечно, мы понимаем: если будет больше образцов западной техники, то и эффективность нашей системы противовоздушной обороны значительно повысится. В настоящее время все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита" , – рассказал Наев.

По словам командующего, воины ПВО не прекращают следить за воздушным пространством ни на минуту. Но интенсивная боевая работа начинается при угрозе со стороны вражеских летательных аппаратов.

''Каждая цель в воздухе должна быть сбита'': Наев рассказал, как работает украинское ПВО, и назвал наибольшую потребность. Видео

"Как только украинцы слышат сигнал воздушной тревоги, расчеты ПВО уже заняли свои основные или запасные стартовые позиции и привели системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника", – сообщил Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС рассказал об активизации закупки дронов для ВСУ. На это обещают выделить около 20 млрд. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!