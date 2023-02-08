''Каждая цель в воздухе должна быть сбита'': Наев рассказал, как работает украинское ПВО, и назвал наибольшую потребность. Видео

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в Северную операционную зону. Там он ознакомился с условиями службы и бытом мобильных групп противовоздушной обороны.

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По словам Наева, воины украинского ПВО работают над тем, чтобы каждая цель в воздухе была сбита. Как сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ, военачальник убедился в эффективности систем ПВО, а также в подготовленности и мотивированности личного состава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно, мы понимаем: если будет больше образцов западной техники, то и эффективность нашей системы противовоздушной обороны значительно повысится. В настоящее время все силы и средства обеспечены соответствующими ракетами, личный состав обучен, мотивирован и верит в то, что каждая цель в воздухе будет сбита" , – рассказал Наев.

По словам командующего, воины ПВО не прекращают следить за воздушным пространством ни на минуту. Но интенсивная боевая работа начинается при угрозе со стороны вражеских летательных аппаратов.

"Как только украинцы слышат сигнал воздушной тревоги, расчеты ПВО уже заняли свои основные или запасные стартовые позиции и привели системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника", – сообщил Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС рассказал об активизации закупки дронов для ВСУ. На это обещают выделить около 20 млрд. грн.