''Каждого крота вытащим на свет'': СБУ и ГБР обнародовали новые доказательства сотрудничества экс-главы СБУ в Крыму Кулинича с ФСБ РФ

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований завершили расследование в отношении бывшего главы Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене. Они обнародовали доказательства работы Кулинича и его куратора, экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича на ФСБ РФ, в частности, перехвачены разговоры между ними.

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После того, как Кулинич ознакомится с материалами дела, оно будет передано в суд. Об этом сообщили в СБУ и ГБР (чтобы прослушать перехваченные разговоры предателей, доскролльте новость до конца).

5 апреля СБУ и ГБР опубликовали перехваченные разговоры экс-главы Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича с его куратором, в прошлом заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиром Сивковичем. В настоящее время собрана полная доказательная база по делу о государственной измене Кулинича и Сивковича. После того, как экс-глава крымского управления СБУ ознакомится с материалами, они будут переданы в суд.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на базе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем работающим на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за совершенное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытащим на свет", — цитируют в СБУ заявление главы Службы Василия Малюка.

Он принимал непосредственное участие в разработке Кулинича и спецоперации по его задержанию.

Малюк подчеркнул, что СБУ "провела беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ".

"Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на различные процессы", – отметил глава Службы.

В СБУ напомнили, что задержан Олег Кулинич в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с Государственным бюро расследований. Ему было объявлено подозрение в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, он подозревается в создании преступной организации (ст. 255), самовольном оставлении места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

В качестве меры пресечения Кулинича с момента задержания содержат под стражей.

В ходе расследования было установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним Котигорошко.

С ФСБ РФ предатель контактировал через специально созданный в Москве "политический офис", которым руководили экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

"По заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, с 2014 года скрывающиеся от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе", – пояснили в ГБР.

Именно из этого "политического офиса" предатель Кулинич получал указания от кураторов, которые касались проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки "своих людей" в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекательство граждан к государственной измене.

"Основная его задача — сбор информации и работа по Украине. В офисе присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ РФ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того, как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", – заявил Малюк.

По его словам, самоочищение СБУ от "кротов" и предателей является для Службы одним из приоритетов.

"Самоочистка Службы чрезвычайно важна, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого максимум. Мы находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины это чувствует также", – подчеркнул глава СБУ.

В ГБР напомнили, что Олег Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил Российской Федерации совершить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в ЦУ СБУ.

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме того, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где жил Олег Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР", – отмечено в сообщении на сайте Госбюро расследований.

Напомним, в июле 2022 года ГБР сообщил о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ в шпионаже.

В ходе расследования сотрудники Госбюро расследований Украины установили, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9-го ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в частности, Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

Следствием установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

Также сотрудники СБУ и ГБР собрали доказательства того, что Олег Кулинич был доверенным лицом Владимира Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательство граждан Украины к государственной измене.