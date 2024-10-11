Каждый день ставят новые 'рекорды': появились данные о потерях армии Путина на Покровском направлении

Российские войска несут "катастрофические потери" на Покровском направлении. На оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для получивших ранения оккупантов.

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Об этом рассказал агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", который несет службу в 30 отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Только в этом подразделении каждые сутки потери составляют до 50 человек убитыми и ранеными.

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 30-й ОМСБР сообщил о катастрофических потерях на Покровском направлении. Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" — только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" полученную информацию подтвердили из другого источника.

"Информацию подтвердил агент из числа медперсонала одной из больниц Макеевки, отметив, что оккупационные власти продолжают игнорировать нужды мирных жителей ради спасения своих солдат. Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных", – заявили в движении.

В "Атеш" также призвали российских военнослужащих, которые не хотят умирать на бессмысленной войне, развязанной Кремлем, помочь остановить ее: для этого им следует обратиться в Telegram к координатору движения @ruslan_atesh_ua.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала корректировщика ФСБ, который собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары российских войск в Донецкой области и в Сумах. Особый интерес враг проявлял к расположению украинских военных на Покровском направлении фронта.