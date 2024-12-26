Каждый километр украинской земли дается России очень высокой ценой. Что показал 2024 год в сравнении с предыдущими

В 2024 году Силы обороны Украины преимущественно придерживались оборонительной стратегии и не проводили серьезных наступательных операций, за исключением Курской. Целью такой стратегии было истощение врага, но при этом она не подразумевала и не могла подразумевать удержание территорий. И на фоне этого сейчас возникло много панических и алармистских заявлений. Но действительно ли они соответствуют действительности? Давайте разберемся.

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В этом материале я предлагаю изучить вопрос потери территорий Украиной на фоне потерь российских оккупационных войск, их соотношение и пропорции, какие были в 2022-м, 2023-м, а также в еще не завершившемся 2024 году.

Конечно, кто-то может сказать, что это поспешные выводы, поскольку для полноты представления следовало бы получить полную статистику за декабрь. Да, я согласен с таким утверждением, но с учетом первой половины месяца отмечу, что итоги как в негативной категории – потерь территорий, так и в категории потерь противника не претерпят особых изменений. Особенно на фоне последних трех месяцев, а в соотношении с годовыми показателями будут иметь лишь условную погрешность.

В свою очередь, чтобы избежать манипуляций накануне Нового года и пока они не достигли пика, считаю необходимым уделить внимание этому вопросу.

Потери 2024 года

Начну именно с данных за нынешний год, дабы иметь первоначальное представление о нынешней ситуации, а затем сравним ее с 2022 и 2023 гг.

В 2024 году, по состоянию на конец ноября, российские оккупационные войска захватили примерно 2 800 км² украинской территории. При этом РОВ в Украине за 11 месяцев 2024 года понесли следующие потери:

2024 (01.01.2024-30.11.2024)

– личный состав – 382 120 тел;

– танки – 3 486;

– ББМ – 8 282;

– ствольная артиллерия – 12 441 ед.;

– РСЗО – 307;

– ПВО – 394;

– автотранспорт – 19 177 ед.;

– спецтехника – 2 342 ед.

Таким образом, один квадратный километр украинской территории в 2024 году оккупантам доставался такой ценой:

– личный состав – 136 тел;

– танки – 1-2 ед.;

– ББМ – 3 ед.;

– ствольная артиллерия – 4 ед.;

– автотранспорт – 6-7 ед.;

– спецтехника – 1 ед.

Опять-таки подчеркну, что это грубый подсчет, среднестатистического порядка, поскольку есть локации, где интенсивность боевых действий и потерь выше, а есть где ниже. Есть локации, где применяют преимущественно пехоту, а есть где механизированную компоненту, но общее представление это дает. Двигаемся дальше.

Потери 2022 года

В 2022 году российские оккупационные войска захватили примерно 64 732 км² украинской территории, или в 23 раза больше, чем захвачено в 2024-м. При этом РОВ в Украине за период полномасштабного вторжения 2022 года понесли следующие потери:

2022 (24.02.2022-31.12.2022):

– личный состав – 92 920 тел;

– танки – 2 820;

– ББМ – 5 222;

– ствольная артиллерия – 1 936;

– РСЗО – 383;

– ПВО – 204;

– автотранспорт – 4 290;

– спецтехника – 171.

Таким образом, один квадратный километр украинской территории в 2022 году оккупантам доставался ценой:

– личный состав – 1-2 тела;

– танки – менее 1 танка (0,04 ед.);

– ББМ – менее 1 ББМ (0,08 ед.);

– ствольная артиллерия – менее 1 ед. (0,03);

– автотранспорт – менее 1 ед. (0,07);

– спецтехника – менее 1 ед. (0,002).

Потери 2023 года

Российские оккупационные войска захватили в 2023 году примерно 148 км² украинской территории, с учетом того, что проводилось контрнаступление Сил обороны Украины в Запорожской области и активизация РОВ началась только с октября прошлого года (Авдеевское наступление). Таким образом, корректнее подсчитывать потери РОВ в 2023 году с октября – начала наступательной кампании, и они составили:

2023 (01.01.2023-10.12.2023/31.12.2023):

– личный состав – 81 440 / 253 290 тел;

– танки – 1 281 / 2 954;

– ББМ – 2 096 / 5 003;

– ствольная артиллерия – 2 005 / 6 461;

– РСЗО – 145 / 520;

– ПВО – 88 / 412;

– автотранспорт – 2 447 / 6 610;

– спецтехника – 344 / 1 096.

Таким образом, один квадратный километр украинской территории в 2023 году оккупантам доставался ценой:

– личный состав – 552 тела;

– танки – 8 ед.;

– ББМ – 14 ед.;

– ствольная артиллерия – 13 ед.;

– автотранспорт – 16 ед.;

– спецтехника – 2 ед.

Исходя из вышеизложенных расчетов, мы видим разительное изменение между показателем захвата территорий и потерь РОВ, в соотношении что с 2022 годом, что с 2023-м. Но главное отличие оборонительной кампании 2024 года заключается в том, что без контрнаступления со стороны СОУ потери у РОВ больше, чем за 2022 и 2023 годы, вместе взятые.

Захватив в 2024 году в 23 раза меньше территорий, чем в 2022-м, российские оккупанты понесли потери в соотношении с 1 км² кратно большие.

Исходя из показателей потерь и захваченных территорий, назвать наступательную кампанию РОВ 2024 года успешной – язык не поворачивается. При этом в украинском обществе продолжает укореняться мысль о провальной оборонительной кампании СОУ, хотя наглядно видно, что, несмотря на ряд недочетов и спорных моментов, она максимально выполнила задачу по торможению и истощению чрезмерного ресурса оккупантов.

Именно 2024 год истощил российские оккупационные войска настолько, что их командование вынуждено выпрашивать снаряды, людей и технику у КНДР, а также максимально экономить механизированную компоненту, применяя ее в исключительных случаях.

Демилитаризация и денацификация РОВ идут строго по плану.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".