Келлог об окончании войны в Украине: Трамп немного иначе на это смотрит

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что за последний месяц команда Дональда Трампа достигла в вопросе урегулирования войны больше, чем администрация Джо Байдена за три года. По его словам, подход Трампа отличается тем, что рассматривает ситуацию с позиции гуманности.

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При этом будущие гарантии безопасности для Украины должны являться результатом совместного видения союзников, а не только США. Об этом Келлог сказал во время Восьмого украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

"Президент Трамп меньше 30 дней в офисе. И за последние 30 дней мы достигли большего, чем предыдущая администрация за три года. Когда было сказано, что нужно сделать все, чтобы завершить войну, Трамп несколько иначе на это смотрит. Он смотрит с точки зрения гуманности человека", – сказал политик.

Келлог также отметил, что отвечает за украинское и европейское направления, в то время как его коллега Стив Виткофф курирует вопросы, связанные с Россией. Работа на двух направлениях одновременно позволяет действовать быстрее, ведь главный вопрос – когда это закончится. Он работает в темпе Трампа: президент просит сделать что-нибудь сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не готово.

На следующей неделе Келлог планирует визит в Украину, после чего совместно с Виткоффом представит свои наработки Трампу в Овальном кабинете, в частности о том, что говорят союзники, как они представляют себе постоянный мир, как они говорят об обеспечении границ. По его словам, в ходе обсуждения с партнерами ключевым вопросом станет не только установление мира, но и гарантии безопасности для Украины.

"И надо это все сложить в рамку, с которой нужно работать, которой раньше не было", – объяснил Келлог.

Он добавил, что важно обеспечить украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах. Однако возникает вопрос: "Как до этого дойти?"

Несмотря на то, что рассматриваются разные варианты гарантий безопасности для Украины, окончательное решение о гарантиях будет принимать Трамп. Келлог убежден, что никто не будет исключен, в частности, Зеленский, а США внимательно выслушают всех. Но некоторые вещи, по словам спецпосланника Трампа, очевидно невозможны, как, например, возвращение Аляски России – это шутка, но она иллюстрирует границы компромисса.

"Нужно дать нам немного пространства, но я не говорю шесть месяцев или год, мы говорим дни и недели", – объяснил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи Келлогом в Мюнхене обсудил координацию совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира. По его словам, нужно заставить РФ заплатить действительную цену за все совершенные преступления.

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