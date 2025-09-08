Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в России и 'положил' десятки вражеских онлайн-ресурсов: детали операции

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 7 сентября провели масштабную DDOS-атаку на инфраструктуру врага, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо в России. В результате украинские хакеры заблокировали топливные карты в РФ, а также "положили" десятки вражеских онлайн-ресурсов, в частности серверы "Ростелекома" и "Лукойла".

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. "Киберспециалисты украинской военной разведки продолжают отмечать день ГУР МО во вражеском киберпространстве", – прокомментировал атаку собеседник в ведомстве.

Под ударом – серверы "Ростелеком" и "Лукойл"

По словам источников, с утра воскресенья, 7 сентября, началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру страны-агрессора, обеспечивающую онлайн-платежи за топливо на территории России, в частности функционирование топливных карт.

Объектами DDOS-атаки среди прочего стала платформа "Передовые платежные системы", которая отвечает за функционирование топливных карт, а также серверы "Ростелеком" и "Лукойл".

В результате операции России был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 млн долларов.

"Карма" за сотрудничество с "Концерном Калашникова"

Также в воскресенье был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

Киберспециалисты ГУР вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что полностью остановило ее работу.

Оператор "К-Корп" стал целью ГУР из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова", на руках которой – кровь сотен гражданских украинцев, в том числе женщин и детей.

Также киберспециалисты ГУР атаковали десятки онлайн-ресурсов. На их главных страницах было опубликовано поздравление с Днем военной разведки Украины.

Работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, которые способствуют войне, будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора, заявили источники.

Дополняется...