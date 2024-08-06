'Киевстар' и 'Повернись живим' способствовали разминированию более 17 тыс. гектаров на Херсонщине

В рамках совместного проекта по гуманитарному разминированию страны Киевстар и фонда "Повернись живим" в начале 2024 года было аккумулировано 180 миллионов гривен. С помощью собранных средств оборудованием было снабжено 146 саперных групп. В частности, только бойцы 808-й отдельной бригады поддержки, которые первыми получили помощь, в течение года обнаружили и уничтожили около 2 000 взрывоопасных предметов в Херсонской области: от гранат и артиллерийских снарядов, до авиационных ракет, мин и ракет РСЗО.

В рамках благотворительной инициативы "Нам здесь жить" в июле 2023 года 808-я отдельная бригада Командования Сил поддержки ВСУ получила 6 новых полноприводных пикапов, а также самое необходимое для разминирования оборудования — от щупов и металлоискателей до дронов, раций, взрывозащитных костюмов. Осенью 2023 года бригада получила еще шесть автомобилей и комплектов имущества. В целом силами бригады с использованием полученного оборудования и техники было разминировано уже более 17 000 гектаров земли в Херсонской области.

"Мы рады, что снаряжение и оборудование, которое мы закупили для саперов, продолжает работать и помогает эффективно и безопасно разминировать украинские территории, спасая жизнь военных и гражданских. Прилагая совместные усилия вместе с государством и нашими партнерами, мы делаем все возможное, чтобы люди возвращались домой. Результаты проекта демонстрируют, что важно и дальше системно поддерживать саперные группы, поэтому вскоре Киевстар запускает новый сбор для более быстрого и безопасного разминирования нашей страны, ведь нам здесь жить", — комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Кроме того, саперные группы, которые были обеспечены в рамках проекта, успешно применяли транспорт и оборудование на Донецком и Запорожском направлениях фронта: проводили инженерную разведку, делали безопасные проходы для людей и техники, в том числе и во время штурмов. Уже через месяц, после получения бригадой первой партии пикапов и оборудования, новый автомобиль спас жизнь сапера – вражеский снайпер тяжело ранил бойца в Запорожье, а собратья смогли быстро эвакуировать его.

"Мы живем и хотим жить здесь. Мы должны очистить каждый метр нашей земли для обеспечения мирной жизни", – говорит Владимир, командир одной из групп.

Напомним, с мая 2023 г. проходил сбор на обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Общая сумма помощи от Киевстара на нужды саперов уже составила 31,5 млн грн, еще 30 млн грн перечислили абоненты оператора, подключившие Суперсилу Помощь ВСУ. Фандрейзинговая кампания объединила неравнодушных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников компании, представителей бизнеса и культуры.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" продолжает аккумулировать средства на обеспечение войска инженерным оборудованием. Поддержать деятельность фонда можно, задонотив на его счет.