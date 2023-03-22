Китай дает Путину оружие, но черту не переступит: генерал озвучил детали и прогноз

Китай имеет возможность оказывать большую военную помощь стране-агрессору России, поскольку военно-промышленные комплексы этих двух стран во многом подобны. В настоящее время Пекин поставляет Москве снаряды, штурмовые винтовки и другое легкое вооружение.

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Тем не менее переходить черту, за которой начнется серьезная военная поддержка Кремля, Китай не будет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Комментируя информацию японского информагентства Kyodo News о том, что США подтвердили китайские поставки в Россию снарядов, генерал заметил: "Речь идет не только о снарядах, но и штурмовых винтовках, о легком вооружении. В свое время с этого начинали наши западные партнеры – стрелковое оружие, снайперское оружие, патроны и так далее".

По оценкам Романенко, возможности Китая предоставлять боеприпасы и вооружения России очень велики, в частности, потому, что "китайский военно-промышленный комплекс фактически вырос из советского". "В потенциале Китай может изменить ситуацию очень мощно", – подчеркнул он.

Вместе с тем генерал убежден, что для Пекина важны, прежде всего, экономические, а не военные интересы, и он не перейдет черту, за которой на него обрушатся западные санкции.

"Китайцы прагматичны, они наверняка взвешивают все за и против. Возможно, тайно они будут пытаться оказывать России какую-то военную помощь, но переходить черту не будут, поскольку для них важна собственная экономика", – убежден Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, 20 марта глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее The Economist сообщил о том, что Пекин тайно оказывал военную помощь России на протяжении десятилетий. По информации издания, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай засомневался, следует ли поставлять агрессору вооружения, которые могут изменить ход войны.