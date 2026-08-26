Китай помог России сделать "Шахеды" ещё опаснее: в WSJ раскрыли подробности

Обновленные реактивные модели дронов-камикадзе Shahed, которые Россия использует для атак на Украину, теперь могут разгоняться до 500 км/ч. Это примерно в три раза быстрее, чем предыдущий модельный ряд беспилотников.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как отмечается, в появлении новинок значительную роль мог сыграть Китай.

Что известно

Компании из Поднебесной поставляли Москве двигатели и другие комплектующие для новых дронов. По словам действующих и бывших американских чиновников, Пекин в течение длительного времени оставался главным источником компонентов для БПЛА, поставляя сервомоторы и гироскопы.

В WSJ отмечают, что именно благодаря этой международной цепочке поставок в Иране удалось наладить производство таких недорогих ударных дронов, которые впоследствии стали активно использоваться РФ в войне с Украиной.

Главные истории дня

Одним из главных вызовов для Тегерана было создание двигателя, способного в течение нескольких часов работать на высоких скоростях и при значительных температурах. За основу они взяли немецкий двигатель L 550 E от Limbach Flugmotoren.

В 2012 году одна из китайских компаний начала продавать двигатели Limbach, а через пять лет полностью приобрела компанию, что упростило Ирану доступ к таким силовым установкам. Впоследствии в Иране была создана собственная версия двигателя на базе Limbach, но при этом использовались дешёвые китайские комплектующие.

Отдельно упоминается китайская компания Telefly Telecommunications Equipment. В Киеве заявляли, что она производит турбореактивные двигатели. После того как Украина сообщила об обнаружении их двигателей в российских дронах, информация об установках исчезла из англоязычной версии сайта компании. Однако соответствующие упоминания остались на китайской и других языковых версиях сайта, а также на страницах других китайских онлайн-продавцов.

Напомним, российская промышленность наращивает производство реактивных дронов-камикадзе, которые все чаще используются при атаках на Украину. По данным украинской разведки, объемы выпуска беспилотников "Герань-4/5" уже превысили производство традиционных ударных дронов "Герань-2".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на август 2026 года Россия накопила около 6,2 тысячи дронов-камикадзе "Герань" различных модификаций. Москва применяет эти беспилотники для массовых налетов на территорию Украины.

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