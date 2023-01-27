Кладбище ПВК ''Вагнер'' на Кубани увеличилось в 7 раз за два месяца: спутниковые фото

Российские войска регулярно теряют огромное количество солдат в попітках захватить новые участки украинской земли. В сети показали спутниковые снимки кладбища, где хоронят погибших на войне наемников ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщает издание The New York Times. Примечательно, что количество могил вагнеровцов увеличилось в 7 раз за последнее время.

"Кладбище, которое используется российским формирование "Вагнер" за прошедшие несколько месяцев значительно расширилось – об этом свидетельствуют спутниковые снимки", – говорится в сообщении.

Увеличение количества могил свидетельствует о том, что армия РФ несет большие потери на фронте.

Как считает Правительство США, потери ЧВК "Вагнер" на войне колоссальны – они исчесляются тысячами трупов. Большинство из погибших на фронте россиян как раз являются наемниками, вышедшими из тюрьмы.

На спутниковых снимках, которые предоставила компания Maxar Technologies, можно заметить более 170 могил, вероятно, экс-заключенных из российских тюрем. Примечательно, что в настоящее время количество захоронений увеличилось в 7 раз по сравнению со снимками, которые были сделаны 2 месяца назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧВК "Вагнер" признали транснациональной криминальной организацией. Компания участвовала в поддерживаемых Кремлем боевых действиях по всему миру, а также активно задействована в войне против Украины.

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