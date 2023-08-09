"Клан Путина "переносит войну на собственную территорию": у Зеленского прокомментировали новую атаку дронов на Москву

Атаки дронов, о которых все чаще заявляют в России, являются "безупречным символом настоящего". Кремлевский режим все активнее переносит войну на российскую территорию.

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Это неизбежно приведет к гражданской войне внутри РФ, сносу правящей верхушки и политической трансформации государства-агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безупречным символом настоящего", который прекрасно очерчивает текущую ситуацию и позволяет прогнозировать будущее государства-агрессора Подоляк назвал все чаще происходящие атаки дронов на российскую территорию.

"Неустановленный беспилотник над Россией – безупречный символ современности. "Клан Путина" все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию", – отметил советник главы ОПУ.

Он убежден, что режим президента РФ Владимира Путина ожидает неизбежный крах.

"Правильная и разумная стратегия, которая вовлечет РФ в спасительную политическую перестройку, ускорит уничтожение "клана шовинистов" и окончательно закроет страну в традиционной внутренней гражданской войне", – иронично отметил Подоляк.

Напомним, в последний раз о попытке "украинских дронов" атаковать столицу РФ Москву в государстве-агрессоре заявили утром 9 августа. В частности, мощные взрывы слышали в Домодедово.

Однако, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, оба беспилотника якобы удалось сбить на подлете к российской столице.

Тем временем россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву. Многие комментаторы писали о том, что имеют "большие вопросы" к начальнику российского генштаба Валерию Герасимову. Другие же мечтали о ядерном ударе по Киеву.