Климкин: Путин не может выиграть и не может остановиться. Почему Макрон призвал диктатора вывести войска из Украины. Интервью

Серия визитов главы украинского государства Владимира Зеленского в страны Европы проходит не только накануне контрнаступления Сил обороны Украины, но еще и накануне очередного саммита "Большой семерки", на котором будут закладываться основы будущей системы безопасности для нашей страны. Ведь нам нужна не просто победа и не просто мир, а устойчивая победа и устойчивый мир, которому не будет угрожать путинский или любой другой режим в России.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина вывести войска из Украины. Это свидетельство того, что союзники Украины не настроены на уменьшение давления на страну-оккупанта. Что касается самого кремлевского диктатора, то он не может выиграть в войне и не может остановиться. В то же время Россия уже не самостоятельный геополитический игрок и превратилась в "младшего партнера" Китая. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Беларуский диктатор Лукашенко заболел после посещения путинского парада победы. Это стечение обстоятельств, дело в старых болячках и в возрасте или имела место попытка покушения на него?

– Я не могу здесь спекулировать. Я думаю, что у него проблемы со здоровьем. Я абсолютно уверен, что о них всем известно, а в Москве всем известно на 101%. Повлияет ли это фундаментально на стабильность режима Лукашенко? Это действительно очень трудно сказать. Тем не менее появившаяся волна спекуляций, конечно, ослабляет и Лукашенко, и людей вокруг него. И это всем понятно.

– Допускаете ли вы, что сегодня Путину нужна смерть Лукашенко? Например, для того чтобы при более марионеточной власти в Беларуси начать большой последний поход на Киев?

– Я думаю, здесь дело не в Лукашенко. Если Путин критически захочет это, он будет дожимать Лукашенко. Но ситуация поменялась. Мы понимаем, что происходит на границе, мы очень тщательно следим за происходящим в Беларуси, за теми контингентами, которые там есть.

Я думаю, если сегодня Лукашенко выйдет из этой конструкции, она может посыпаться. И Путин прекрасно это понимает. Поэтому не факт, что смерть Лукашенко сейчас выгодна Путину. Мне кажется, что статус-кво и возможность дожать Лукашенко на переход к подходящему Путину варианту – это более предсказуемая и более классическая стратегия для Кремля.

Путин понимает, что он потерял Украину, потому не захочет потерять еще и Беларусь. Ему нужен предсказуемый сценарий. А смерть Лукашенко – это не предсказуемый сценарий.

– В Турции проходят президентские выборы. Известно, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а значит, будет второй тур. Конкурент Эрдогана Кылычдароглу буквально наступает ему на пятки. Если Эрдоган проиграет выборы, что это будет значить для нас, для Украины?

– Я думаю, что главные направления турецкой политики останутся неизменными, но если Эрдоган проиграет, то вся аура личных отношений с Путиным исчезнет. Путину будет явно сложнее договариваться с новым президентом, поскольку он понимает Эрдогана, понимает его слабые и сильные стороны. И то, что Путину нужно в первую очередь, – это именно эти личные отношения.

Что будет дальше? Если победит оппозиция, они вернутся в парламентско-президентскую республику. Это означает, что внешняя политика будет определяться более коллегиально и что Турция будет активнее сотрудничать и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами.

Но по отношению к Украине турецкая политика не изменится. По России исчезнет личный элемент. А личный элемент для таких, как Путин и Эрдоган, очень многое значит. Больше, чем институты, больше, чем какие-либо правила.

– Интересует ваша точка зрения относительно ряда визитов президента Зеленского в европейские страны. Как вы думаете, почему они происходят именно сейчас, накануне контрнаступления украинской армии? Как вы расцениваете очень яркие заявления лидеров Европы, в частности Шольца и Макрона?

– Я считаю, что это турне очень своевременно. Это не только перед контрнаступлением, но еще и перед саммитом "Большой семерки", который состоится на следующей неделе в Японии.

Этот саммит, конечно, заложит основы скоординированной стратегии по меньшей мере до конца года, а возможно, и на большую перспективу. Это касается прежде всего вопросов безопасности. Это в первую очередь касается будущей модели европейской безопасности.

Поэтому я считаю, что это очень важное турне. Фактически это три участника "Семерки", три ключевые европейские страны. Конечно, это об оружии, о деньгах, но в первую очередь о будущей системе безопасности для Украины. Поскольку любая победа означает освобождение Украины, но также безопасность Украины от путинского режима или любого режима, который может быть в России на перспективу. Ведь нам нужен устойчивый мир и устойчивая победа.

Победа – это о контрнаступлении, а устойчивость – это о будущей модели безопасности. Поэтому я считаю, что это турне очень важно перед саммитом "Семерки".

– Европейские лидеры неоднократно призывали Путина вывести свои войска из Украины. И вот Макрон еще раз повторил этот призыв. Но ведь очевидно, что кремлевский диктатор не послушает главу Франции и не отдаст приказ своим войскам выходить. Зачем делаются такие заявления?

– Для того чтобы зафиксировать политическую позицию, чтобы сказать, что санкции, экономическое давление, давление по изоляции не исчезнут, пока этого не произойдет. Это принципиальная фиксация позиции.

Мы прекрасно понимаем, что сегодня или завтра Путин не отдаст приказ выходить с нашей территории, но тем не менее это важное политическое заявление, поскольку оно означает, что наши союзники по меньшей мере не готовы уменьшать свое давление. Будут ли они его увеличивать? Это предмет политических договоренностей. Именно об этом в том числе и турне Владимира Зеленского.

-– Последнее уточнение. Макрон заявил, что Россия оказалась в зависимости от Китая и "потеряла свободу рук в Балтийском море". Считаете ли вы, что это заявление на грани личных оскорблений Путина? И что значит переход на такого рода риторику?

– Это значит, что наши союзники видят Россию уже не как самостоятельного геополитического игрока, а как Путина, ведущего свой режим к тому, что Россия, во-первых, получит траекторию устойчивого ослабления, во-вторых, что он не может выиграть и не может остановиться.

В третьих, они прекрасно видят, что Россия постепенно попадает в зависимость от Китая. Она еще не вассальная, как сказал Макрон, но это уже зависимость младшего партнера. Это значит – и Макрон об этом отдельно сказал, – что Россия постепенно попадает в китайскую зону влияния. Фактически он сказал то, о чем мы здесь постоянно говорим, – что происходит переустройство мира на восточную китайскую и западную зоны влияния. Россия уже не является отдельным, самостоятельным геополитическим игроком. В этом смысл его заявления.

Это тоже, конечно, гвоздь в сторону Путина. Но это также гвоздь в сторону России и фактически утверждение, что Европейский Союз, и в частности Франция, больше не считает Россию полностью отдельным, самодостаточным политическим игроком. Это главный вывод.